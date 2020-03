EGAS annullato a causa dell’emergenza Coronavirus

L’effetto devastante del Coronavirus sta diventando sempre più sentito in tutto il mondo e sta influenzando tutta la nostra vita quotidiana. La salute e la sicurezza di tutti i partecipanti EGAS sono di fondamentale importanza per noi e, con riluttanza, Swan Events ed EUROMAT confermano che l’evento EGAS non avrà luogo tra il 12 e il 14 maggio.

Nel momento in cui le circostanze lo consentiranno, – fanno sapere gli organizzatori – esamineremo la situazione in vista di una riprogrammazione, anche se i consigli attuali indicano che è improbabile che ciò accada presto.

Desideriamo esprimere la nostra gratitudine e apprezzamento ai nostri sponsor e a tutti coloro che hanno mostrato supporto per questo nuovo evento.

PressGiochi