EFL Cup. Manchester City favorito sul Liverpool. Haaland ha il piede caldo: doppietta contro i Reds a 5,00 su Sisal.it

In attesa del Boxing Day di lunedì prossimo, quando ripartirà ufficialmente la Premier League, Manchester City e Liverpool si sfidano, domani sera, per gli ottavi di finale di EFL Cup. La formazione di Pep Guardiola, per gli esperti Sisal, parte favorita a 1,92 contro il 3,75 dei Reds mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Citizens avanti anche per il passaggio turno, 1,50 rispetto al 2,55 di Salah e compagni.

Quello di domani sera è il settimo incrocio tra City e Liverpool in EFL Cup: il bilancio è tutto per la formazione allenata da Klopp con tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, ai rigori, nella finale del 2016. Domani sera si trovano, una di fronte all’altra, due squadre che fanno del gioco offensivo una ragione di vita: normale che la Combo Goal + Over 3,5, offerta a 2,35, sia nelle corde del match. In questa ottica non è da escludere neanche un Ribaltone che si gioca a 5,75.

Erling Haaland, dopo aver visto il Mondiale dal divano di casa, ha scaldato il piede ed è pronto a ricominciare come aveva finito quasi un mese fa ovvero gonfiando la rete avversaria. Il centravanti norvegese del Manchester City, secondo gli esperti Sisal, potrebbe mettere a segno una doppietta, impresa che pagherebbe 5 volte la posta mentre vederlo andare a segno in entrambi i tempi di gioco è in quota a 9,00.

Se Haaland chiama, sicuramente Momo Salah vorrà rispondere. Il numero 11 del Liverpool, anche lui spettatore non pagante per la rassegna iridata in Qatar, sa come far male alla formazione di Guardiola: i 9 gol e 5 assist sfornati in 17 confronti sono lì a dimostrarlo. Il decimo gol di Salah contro i Citizens è offerto a 3,00: vedere l’egiziano primo marcatore pagherebbe invece 8 volte la posta.

PressGiochi