EFL Cup – Il Liverpool vuole prendersi la prima finale. Reds favoriti nella gara di ritorno con il Tottenham, a 1,20 su Sisal.it

Il Liverpool ospita il Tottenham per la semifinale di ritorno di Coppa di Lega. La gara di andata ha visto vincere di misura gli Spurs, i Reds quindi devono ribaltare lo svantaggio per conquistare la finalissima. Nessun dubbio che ce la faranno per gli esperti di Sisal, la squadra di Slot è avanti a un rasoterra 1,20, si alza a 11 volte la posta il successo del Tottenham all’Anfield Road, alta anche la quota del pareggio, a 7,00. Padroni di casa favoriti anche per la conquista della finale, a 1,26 contro il 3,75 ospite. L’ultimo scontro diretto tra le due squadre in Premier si è chiuso con la straripante vittoria 6-3 del Liverpool, che può vantare il miglior reparto offensivo del campionato. Dall’altra parte, la squadra di Postecoglou ha una media di due reti a partita, ecco perché, anche stavolta, ci si aspetta un match ricco di gol con l’Over 2,50 a 1,22 e l’Over 3,50 a 1,70.

A mettere lo zampino nel match, molto probabilmente ci penserà Momo Salah che, con 25 gol e 17 assist in questa stagione, è il primo indiziato al gol, a 1,72, con ottime chance di fare una doppietta, a 4,50. In odore di gol anche Diaz e Gakpo, entrambi a 2,25. Nel Tottenham spicca Son, la cui rete è a 4,00, con Richarlison proposto a 4,50. Con molta probabilità, basteranno i 90 minuti per decretare la finalissima della Carabao Cup, l’opzione che si facciano gli straordinari con i tempi supplementari è infatti a 4,75, ancora più difficile che la finalista si decida ai calci di rigore, ipotesi a 12,50. Stagione esaltante per il Liverpool, che domina in Premier, ha chiuso al primo posto anche la fase campionato della Champions League ed è favorito anche per la vittoria della EFL Cup, con il trionfo a 2,25. Il successo del Tottenham nella competizione è invece a 6,00.

PressGiochi