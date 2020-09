Efbet.it sceglie i giochi di LiveG24 per il mercato italiano

LiveG24, live casino provider presente nel mercato regolamentato italiano dal 2011, ha avviato una nuova partnership con Efbet.it, compagnia attiva a livello internazionale nel settore dei giochi e delle scommesse online.

Dalla sua nascita nel 2006, Efbet ha aperto più di 50 casinò in Bulgaria e Romania e conta più di 1700 in organico. Oltre all’Italia, e ovviamente alla Bulgaria, il colosso delle scommesse può operare anche in Spagna, Romania e Serbia.

Il nuovo accordo prevede che i giochi della roulette, del blackjack e del baccarat live di LiveG24 vengano offerti ai giocatori online sul sito www.efbet.it.

Vladimir Petrov, International Business Development di Efbet, ha detto: “Siamo orgogliosi di lavorare con LiveG24. Il nostro background è ricco di esperienza e ci aspettiamo di avere successo in questo nuovo mercato. La nostra idea principale è offrire ai nostri clienti nuovi modi di intrattenimento e crediamo di essere nelle mani giuste con LiveG24.”

“Lavorare con Efbet.it sarà un grande piacere. Ormai sempre più operatori internazionali scelgono i nostri servizi per il mercato italiano. Questo è un chiaro apprezzamento per la qualità dei nostri giochi live e per la loro affidabilità.” ha commentato Angelo De Gobbi, chief operating officer di LiveG24.

PressGiochi