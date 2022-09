EEGS: “La conferenza di affiliazione riunisce gli operatori di gioco a Sofia”

L’evento fa parte della Conferenza dell’Europa orientale dell’industria del gioco EEGS. La prima conferenza di affiliazione in assoluto ad accompagnare EEGS si terrà il 22 novembre al Grand Hotel Millennium

L’evento fa parte della Conferenza dell’Europa orientale dell’industria del gioco EEGS. La prima conferenza di affiliazione in assoluto ad accompagnare EEGS si terrà il 22 novembre al Grand Hotel Millennium di Sofia.

Questo evento fa parte della Conferenza dell’industria del gioco dell’Europa orientale EEGS, che si terrà il 23 e 24 novembre presso l’Inter Expo Center della capitale bulgara.

“Ogni anno, EEGS tratta gli ultimi argomenti del settore, che seguono le tendenze del suo sviluppo e forniscono conoscenze utili, nonché opportunità per nuove partnership e connessioni. Nel nostro desiderio di fornire una prospettiva aggiuntiva e più specializzata agli esperti dell’industria, abbiamo deciso di ampliare la portata dell’evento organizzando una conferenza di accompagnamento per gli affiliati. Si tratta del primo evento del genere, parte di EEGS nel nostro paese, che speriamo di trasformare in una tradizione che tutti attendono con impazienza, ” ha dichiarato Milena Tsankarska, brand ambassador della conferenza.

Il 22 novembre il Black & White Club di Sofia accoglierà operatori e affiliati nel settore del gioco e dell’intrattenimento, offrendo loro l’occasione d’oro per stabilire nuovi contatti commerciali e rafforzare ed espandere quelli esistenti. La conferenza inizierà alle 10.00 e le iscrizioni all’evento inizieranno mezz’ora prima. Gli operatori avranno l’opportunità di presentarsi in un panel dedicato, in programma prima di pranzo, dove ognuno di loro condividerà la propria linea di business e farà conoscere ai partecipanti i vantaggi e le prospettive del brand che rappresentano.

Tra i momenti salienti dell’evento ci saranno i due blocchi di networking, che sono stati gentilmente organizzati con il supporto di Palms Bet.

Gli organizzatori hanno preparato una sorpresa per i partecipanti: un torneo di poker di beneficenza nel pomeriggio al Palms Royale Sofia Casino. Il montepremi del torneo sarà devoluto a una causa socialmente significativa. Alle 21.00 si terrà una festa serale per tutti i partecipanti alla conferenza di affiliazione. Lì potranno incontrarsi e congratularsi a vicenda nell’ambiente rilassato del Black & White Club e celebrare l’inizio delle iniziative e delle collaborazioni commerciali di successo.

PressGiochi