EEGS inaugura l’anno con un webinar sull’impatto dell’IA nel settore dei giochi

L’Eastern European Gaming Summit (EEGS) annuncia il suo primo webinar dell’anno, in programma per il 19 febbraio. L’evento si concentrerà sul ruolo trasformativo dell’intelligenza artificiale (IA) nel settore del gioco, approfondendo le sue implicazioni su gioco responsabile e conformità normativa.

II webinar, dal titolo “Rolling the Dice on AI: How Artificial Intelligence is Reshaping the Gaming Industry”, offrirà un’analisi approfondita delle opportunità e delle sfide che l’IA presenta nel settore. Un panel di esperti condividerà le proprie competenze ed esperienze, tra cui:

Rossi McKee – Co-fondatore, Telematic Interactive Bulgaria AD

Paula Murphy – Responsabile dello sviluppo aziendale, Mindway AI

Joseph Borg – Partner, WH Partners

Dott.ssa Galia Mancheva – Fondatrice e CEO, Ai Advy

Durante la sessione, i relatori esamineranno come l’IA stia ridefinendo l’esperienza di gioco, migliorando la personalizzazione, il coinvolgimento dei giocatori e le strategie di gioco responsabile. Inoltre, verrà discusso il possibile impatto del Regolamento Europeo sull’IA (EU AI Act) sul settore del gaming.

