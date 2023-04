Eegs e Altenar annunciano un nuovo accordo di sponsorizzazione

Altenar, fornitore globale di soluzioni di gioco e scommesse sportive, è stata la prima azienda a sfruttare le opzioni di sponsorizzazione per la prossima conferenza. Il team di EEGS (il summit che ogni anno si tiene a Sofia, in Bulgaria, a novembre) annuncia con orgoglio l’accordo con Altenar, che è diventato sponsor generale della conferenza per il 2023.

L’evento principale si svolgerà insieme a BEGE il 22-23 novembre a Sofia, in Bulgaria. La partnership strategica a lungo termine amplierà gli orizzonti del settore scambiando know-how ed esperienza in concetti fondamentali che danno forma allo sviluppo futuro dell’industria del gioco.

“Siamo partner da tempo di BEGE & EEGS e questa collaborazione ha contribuito a stabilire Altenar in Bulgaria e la sua espansione in altri paesi balcanici.

Noi, qui ad Altenar, crediamo davvero che partecipare a EEGS sia un must per coloro che nel settore cercano di portare le loro attuali operazioni e attività al livello successivo” ha commentato il direttore e COO di Altenar, Dinos Stranomitis.

La partnership con Altenar contribuirà a promuovere gli obiettivi di vasta portata del team, in particolare fornendo maggiori opportunità ai rappresentanti dell’industria del gioco tradizionale e online durante gli eventi BEGE ed EEGS.

Anche Biliana Tsvetkova, responsabile della conferenza dell’EEGS, ha espresso il suo entusiasmo per la partnership: “Questa è una partnership importante per l’agenda della conferenza, non vediamo l’ora di accogliere i nostri colleghi di Altenar per contribuire con input, lungimiranza e strategia futura che contribuiranno ulteriormente sostenere la nostra partnership e la nostra cooperazione di vasta portata”.

L’EEGS 2023 offre una gamma di opportunità di sponsorizzazione esclusive nuove di zecca, nonché la flessibilità necessaria per soddisfare esigenze specifiche e affrontare i problemi relativi alla promozione della consapevolezza del marchio.

Inoltre, EEGS 2023 è destinato a fornire una straordinaria gamma di argomenti chiave, inviti a relatori e opportunità, con argomenti essenziali tra cui marketing e pubblicità, codici di condotta di gioco responsabile, problemi di conformità relativi alle linee guida internazionali di gioco e più interazioni di rete. Gli organizzatori intendono fornire al pubblico preziose informazioni attraverso vari formati di eventi anche prima dell’inizio ufficiale il 22-23 novembre all’Inter Expo Center di Sofia.

