EEGS, al via oggi l’evento sui giochi dell’Est Europa

Al via oggi al Grand Hotel Millennium di Sofia la Conferenza sui giochi organizzata da EEGS, che riunisce i principali giochi e operatori di intrattenimento e affiliati. L’obiettivo è quello di scambiare informazioni commerciali e competenza, oltre a fornire ottime opportunità per stabilire nuovi contatti commerciali e rafforzare quelle esistenti.

La Conferenza farà parte di una serie di eventi di accompagnamento dell’Eastern European Gaming Summit (EEGS), che si svolgeranno il 23 e 24 novembre presso l’Inter Expo Center di Sofia. Gli organizzatori stanno definendo gli affiliati come piattaforme online e siti web che utilizzano strumenti di marketing digitale come SEO, pubblicità sulla rete di ricerca e display, e-mail marketing, content marketing e altro ancora per promuovere i servizi di gioco online operatori.

I siti web affiliati sono anche quelli che reindirizzano il loro traffico grazie a promozioni bonus e programmi a premi. Altri siti web pubblicano contenuti informativi come articoli riguardanti casinò online, bonus, ecc.

“È un grande passo avanti per noi organizzare in Bulgaria una conferenza internazionale di affiliazione durante uno dei principali eventi del settore dei giochi in Europa – EEGS. Estendendo la gamma e le tipologie di eventi nel settore, stiamo adempiendo alla nostra missione di costruire un ambiente vantaggioso per le imprese e allo sviluppo di nuove collaborazioni. È nostro desiderio attrarre i nomi più brillanti per presentare le strategie di marketing di affiliazione e idee innovative”, ha dichiarato Milena Tsankarska, Brand Ambasciatore di EEGS.

PressGiochi