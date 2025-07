EEGS Affiliate Conference: torna a novembre l’evento di riferimento per il mercato dell’affiliazione nei Balcani

Tutto pronto per la quarta edizione della EEGS Affiliate Conference, l’evento che si conferma come punto di riferimento in Europa orientale e nei Balcani per affiliati, responsabili affiliati e partner

In un momento in cui l’Europa dell’Est – e in particolare l’area balcanica – sta registrando una delle crescite più rapide nel comparto del gaming e del digital marketing,la EEGS Affiliate Conference si distingue come appuntamento strategico da non perdere. La conferenza rappresenta un’occasione unica per condividere idee, scoprire nuovi trend, avviare collaborazioni e rafforzare relazioni nel cuore di uno dei mercati più dinamici del panorama europeo.

L’evento si rivolge a professionisti e stakeholder che operano nel mondo dell’intrattenimento digitale, dell’affiliazione e del marketing performance-based, offrendo uno spazio di confronto e networking altamente specializzato. A rendere la EEGS Affiliate Conference ancora più attrattiva è la possibilità di entrare in contatto diretto con i principali player dell’industria, in un contesto esclusivo pensato per facilitare sinergie ad alto valore aggiunto.

Un’opportunità concreta per le aziende che intendono rafforzare la propria presenza nel mercato balcanico e posizionarsi come leader nel mondo dell’affiliazione iGaming. L’appuntamento è a Sofia, a novembre.

PressGiochi