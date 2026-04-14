Ecuador, ok all’applicazione dell’IVA al 15% su betting e servizi digitali, inclusi iGaming e pronostici sportivi

Il Servizio delle Entrate Interno dell’Ecuador (SRI) ha definito nuovi criteri per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al 15% sui servizi digitali, includendo espressamente attività legate al settore del

Il Servizio delle Entrate Interno dell’Ecuador (SRI) ha definito nuovi criteri per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al 15% sui servizi digitali, includendo espressamente attività legate al settore del gioco online, come scommesse, pronostici sportivi, videogiochi a pagamento e streaming di eventi sportivi.

La misura è stata formalizzata attraverso la circolare NAC-DGECCGC26-00000004, che chiarisce l’ambito di applicazione della tassazione ai servizi digitali forniti tramite piattaforme internet automatizzate o sistemi tecnologici con minima interazione umana.

Secondo quanto riportato nel documento ufficiale del SRI, i servizi digitali soggetti a IVA comprendono tutte le prestazioni erogate online in modo automatizzato, includendo esplicitamente betting, sport predictions, giochi online a pagamento e streaming sportivo.

Differenze tra operatori residenti e non residenti

La circolare introduce un sistema differenziato in base alla residenza fiscale degli operatori. Le società stabilite in Ecuador sono tenute a emettere direttamente i documenti fiscali e a trasferire l’IVA riscossa all’amministrazione tributaria.

Per gli operatori non residenti che operano tramite intermediari di pagamento, questi ultimi assumono il ruolo di agenti di ritenuta, trattenendo il 100% dell’imposta al momento della transazione e versandola al SRI. Nei casi in cui non siano presenti intermediari, l’obbligo fiscale ricade direttamente sull’utente finale, chiamato a dichiarare e versare l’imposta dovuta.

Il provvedimento si inserisce nella strategia del governo ecuadoregno di rafforzare la regolamentazione del settore digitale e di ridurre le aree grigie fiscali, ampliando il perimetro della tassazione su servizi transfrontalieri e piattaforme online.

Il testo ufficiale della circolare ribadisce inoltre il ruolo centrale degli intermediari finanziari nel sistema di riscossione, considerati strumenti chiave per garantire l’effettiva applicazione dell’imposta nel contesto dei servizi digitali.

Con questo intervento, l’Ecuador consolida dunque il proprio quadro fiscale sul digitale, estendendo in modo esplicito l’IVA del 15% anche al comparto dell’iGaming e delle piattaforme di scommesse online.

PressGiochi