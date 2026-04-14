Newsletter

14 Aprile 2026 - 16:17

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Ecuador, ok all’applicazione dell’IVA al 15% su betting e servizi digitali, inclusi iGaming e pronostici sportivi

Il Servizio delle Entrate Interno dell’Ecuador (SRI) ha definito nuovi criteri per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al 15% sui servizi digitali, includendo espressamente attività legate al settore del

14 Aprile 2026

Share the post "Ecuador, ok all’applicazione dell’IVA al 15% su betting e servizi digitali, inclusi iGaming e pronostici sportivi"

Stampa pagina

Il Servizio delle Entrate Interno dell’Ecuador (SRI) ha definito nuovi criteri per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al 15% sui servizi digitali, includendo espressamente attività legate al settore del gioco online, come scommesse, pronostici sportivi, videogiochi a pagamento e streaming di eventi sportivi.

La misura è stata formalizzata attraverso la circolare NAC-DGECCGC26-00000004, che chiarisce l’ambito di applicazione della tassazione ai servizi digitali forniti tramite piattaforme internet automatizzate o sistemi tecnologici con minima interazione umana.

Secondo quanto riportato nel documento ufficiale del SRI, i servizi digitali soggetti a IVA comprendono tutte le prestazioni erogate online in modo automatizzato, includendo esplicitamente betting, sport predictions, giochi online a pagamento e streaming sportivo.

Differenze tra operatori residenti e non residenti

La circolare introduce un sistema differenziato in base alla residenza fiscale degli operatori. Le società stabilite in Ecuador sono tenute a emettere direttamente i documenti fiscali e a trasferire l’IVA riscossa all’amministrazione tributaria.

Per gli operatori non residenti che operano tramite intermediari di pagamento, questi ultimi assumono il ruolo di agenti di ritenuta, trattenendo il 100% dell’imposta al momento della transazione e versandola al SRI. Nei casi in cui non siano presenti intermediari, l’obbligo fiscale ricade direttamente sull’utente finale, chiamato a dichiarare e versare l’imposta dovuta.

Il provvedimento si inserisce nella strategia del governo ecuadoregno di rafforzare la regolamentazione del settore digitale e di ridurre le aree grigie fiscali, ampliando il perimetro della tassazione su servizi transfrontalieri e piattaforme online.

Il testo ufficiale della circolare ribadisce inoltre il ruolo centrale degli intermediari finanziari nel sistema di riscossione, considerati strumenti chiave per garantire l’effettiva applicazione dell’imposta nel contesto dei servizi digitali.

Con questo intervento, l’Ecuador consolida dunque il proprio quadro fiscale sul digitale, estendendo in modo esplicito l’IVA del 15% anche al comparto dell’iGaming e delle piattaforme di scommesse online.

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com

banner articolo interno
Leggi anche

Bingo, EGP-FIPE: “Concessioni non coerenti con i ricavi, serve revisione del modello”

Ecuador, ok all’applicazione dell’IVA al 15% su betting e servizi digitali, inclusi iGaming e pronostici sportivi

Pubblicata in Gazzetta UE l’ordinanza Cirsa/ADM su concessioni e rischio operativo

Tivoli (RM): minorenni in sala scommesse, locale chiuso per 10 giorni

La divisione esports di Kambi Group Abios firma una partnership sui dati con Google

Sale giochi, stop del TAR Lombardia: notifica irregolare, ricorso da rifare

Ranking ecommerce: Sisal ancora in top 10, Planetwin365 e StarCasinò tra i brand in maggiore crescita

Sport e solidarietà: Flutter SEA alla Milano Relay Marathon

USA, a marzo i casinò di Detroit registrano ricavi per $112 mln

Lotto: Lazio protagonista con 76.500 euro di vincite

Francia. Lotta a frodi e riciclaggio nel gioco d’azzardo, ANJ: “Sistemi solidi ma da rafforzare”

Singapore, cambio ai vertici del regolatore del gioco GRA

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter