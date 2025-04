Ecommerce: Sisal guida il settore “Casinò e Scommesse” ad aprile 2025

Il mese di aprile 2025 conferma un podio stabile per la categoria “Casinò e Scommesse” nella classifica ecommerce stilata da Casaleggio Associati. In vetta si conferma il gruppo Sisal, seguito

Il mese di aprile 2025 conferma un podio stabile per la categoria “Casinò e Scommesse” nella classifica ecommerce stilata da Casaleggio Associati. In vetta si conferma il gruppo Sisal, seguito da 888 Casino e Snai, consolidando la leadership dei principali operatori del gioco legale online.

Completano la Top 10 di settore Bet365 al quarto posto, Goldbet e Eurobet, rispettivamente in quinta e sesta posizione. In crescita Starcasino, che sale al settimo posto, mentre Lottomatica scivola in ottava posizione. Chiudono la classifica Planetwin365 e Giochi24.

Con questo aggiornamento, il numero totale di aziende attive monitorate da Casaleggio Associati nella classifica generale è salito a 10.459. Nella classifica ecommerce generale, che comprende ben 17 settori, Sisal si colloca all’11° posto, mentre 888 Casino si attesta al 21°. Il comparto “Casinò e Scommesse” incide per l’8% nella Top 100 delle migliori aziende ecommerce in Italia, con un totale di 228 operatori legali monitorati.

Classifica generale ecommerce – Aprile 2025

I 10 siti ecommerce più popolari in Italia:

Amazon (Marketplace) Subito (Marketplace) eBay (Marketplace) Booking.com (Turismo) Temu (Marketplace) Apple Store (Elettronica) Leroy Merlin (Casa e Arredamento) Ryanair (Turismo) AliExpress (Marketplace) TicketOne (Tempo Libero)

La top 4 resta invariata rispetto al mese precedente, con Amazon, Subito, eBay e Booking.com saldamente ai primi posti.

Si registrano alcune variazioni interessanti:

In crescita Temu (dal 7° al 5°), Ryanair (dal 9° all’8°) e AliExpress (dall’11° al 9°);

In calo Apple Store (dal 5° al 6°), Leroy Merlin (dal 6° al 7°) e TicketOne (dall’8° al 10°).

Il settore del gioco online continua quindi a mantenere un ruolo rilevante nel panorama digitale italiano, confermando la sua competitività all’interno dell’ecosistema ecommerce nazionale.

PressGiochi