Ecommerce. Sisal è il sito preferito nel gioco online, ma 888 Casinò ad ottobre segna la crescita migliore

Sisal, Snai, 888 Casinò. Ecco il podio della classifica dei giochi online legali preferiti dagli italiani nel mese di ottobre. Il concessionario Sisal continua a garantirsi il primo posto in maniera stabile rispetto ai mesi precedenti della classifica sull’ecommerce stilata da Casaleggio Associati.

Seguono Snai che nell’aggiornamento di novembre conquista il secondo posto rispetto a 888 Casinò che si posiziona al terzo.

Tra i 10 big del settore, troviamo al quarto posto Eurobet che sale di 2 posizioni sopra Bet365, seguito da Starcasinò e Lottomatica.

Stabile in ottava posizione Goldbet, seguita da Planetwin365 e Betflag che scalzando Giochi24 si conquista la 10ima posizione delle Top10.

Nell’Ecommerce ranking si contano ad ottobre 5.409 aziende censite a novembre, rispetto alle 5.053 di ottobre.

Guardando la classifica ecommerce generale possiamo vedere sul podio Amazon è seguita da Subito e Ebay. Sisal guadagna 2 posizioni e si colloca al 20imo posto mentre Snai la segue solo al 43imo.

888casinò viene inclusa anche nella classifica delle 10 aziende che durante l’ultimo mese sono state in grado di crescere e conquistare posizioni maggiori rispetto ad altre: ne ha conquistate 14 in un solo mese nella classifica ecommerce generale.

PressGiochi