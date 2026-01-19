Ecommerce. Sisal ancora nella top 10 della classifica generale di Casaleggio associati

L’aggiornamento di gennaio 2026 del Ranking Ecommerce di Casaleggio Associati porta a 12.090 il numero complessivo di aziende attive monitorate, suddivise in diciassette settori merceologici.

Nel ranking generale delle prime cento aziende, Sisal si posiziona all’8° posto tra i dieci siti di ecommerce più popolari in Italia, risultando l’unico operatore di scommesse e casinò legali presente nella Top 10 generale.

888 Casinò e Snai si confermano rispettivamente al ventiquattresimo e al trentottesimo posto.

Nel comparto dedicato alle scommesse e ai casinò, la top ten registra la conferma di Sisal in prima posizione, seguita da 888 Casinò e Snai. Al quarto posto si trova StarCasinò, mentre Bet365 occupa la quinta posizione. Completano la classifica dei primi dieci operatori Lottomatica, BetFlag, GoldBet, Eurobet e Planetwin365.

Per quanto riguarda la classifica generale dei siti di ecommerce più popolari in Italia nel mese di gennaio, al primo posto si conferma Amazon, seguito da Temu e eBay. A seguire figurano Subito, Booking.com, Apple Store, Sisal, Mediaworld, Trenitalia e TicktOne.

Rispetto all’ultimo aggiornamento rimangono invariati Amazon, Temu, eBay, Subito e Booking.com

Guadagnano posizioni Apple Store (dal 7° al 6° posto), Sisal (dall’8° al 7° posto), Trenitalia (dal 12° al 9° posto) e TicketOne (dal 14° al 10° posto). Infine, perde posizioni Mediaworld (dal 6° all’8° posto).

PressGiochi