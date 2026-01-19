Newsletter

Ecommerce. Sisal ancora nella top 10 della classifica generale di Casaleggio associati

L’aggiornamento di gennaio 2026 del Ranking Ecommerce di Casaleggio Associati porta a 12.090 il numero complessivo di aziende attive monitorate, suddivise in diciassette settori merceologici. Nel ranking generale delle prime

19 Gennaio 2026

L’aggiornamento di gennaio 2026 del Ranking Ecommerce di Casaleggio Associati porta a 12.090 il numero complessivo di aziende attive monitorate, suddivise in diciassette settori merceologici.

Nel ranking generale delle prime cento aziende, Sisal si posiziona all’8° posto tra i dieci siti di ecommerce più popolari in Italia, risultando l’unico operatore di scommesse e casinò legali presente nella Top 10 generale.

888 Casinò e Snai si confermano rispettivamente al ventiquattresimo e al trentottesimo posto.

Nel comparto dedicato alle scommesse e ai casinò, la top ten registra la conferma di Sisal in prima posizione, seguita da 888 Casinò e Snai. Al quarto posto si trova StarCasinò, mentre Bet365 occupa la quinta posizione. Completano la classifica dei primi dieci operatori Lottomatica, BetFlag, GoldBet, Eurobet e Planetwin365.

Per quanto riguarda la classifica generale dei siti di ecommerce più popolari in Italia nel mese di gennaio, al primo posto si conferma Amazon, seguito da Temu e eBay. A seguire figurano Subito, Booking.com, Apple Store, Sisal, Mediaworld, Trenitalia e TicktOne.

Rispetto all’ultimo aggiornamento rimangono invariati Amazon, Temu, eBay, Subito e Booking.com

Guadagnano posizioni Apple Store (dal 7° al 6° posto), Sisal (dall’8° al 7° posto), Trenitalia (dal 12° al 9° posto) e TicketOne (dal 14° al 10° posto). Infine, perde posizioni Mediaworld (dal 6° all’8° posto).

 

