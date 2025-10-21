Ecommerce in Italia, Sisal si conferma nella top 10 della classifica generale di Casaleggio Associati

L’aggiornamento di ottobre del Ranking Ecommerce di Casaleggio Associati porta a 12.083 il numero complessivo di aziende attive monitorate, suddivise in diciassette settori merceologici.

Nel ranking generale delle prime cento aziende, Sisal si conferma all’ottavo posto, mantenendo la stessa posizione di settembre, mentre 888 Casinò si colloca al ventesimo posto e Snai al quarantesimo.

Nel comparto dedicato alle scommesse e ai casinò, la top ten registra la conferma di Sisal in prima posizione, seguita da 888 Casinò e Snai. Al quarto posto si trova Bet365, mentre Lottomatica occupa la quinta posizione. Completano la classifica dei primi dieci operatori StarCasinò, GoldBet, BetFlag, Eurobet e Planetwin365. In totale, sono 239 i brand del settore presenti nel ranking.

Per quanto riguarda la classifica generale dei siti di ecommerce più popolari in Italia nel mese di ottobre, al primo posto si conferma Amazon, seguito da Temu e Subito. A seguire figurano eBay, Booking.com, Apple Store, Leroy Merlin, Sisal, Ikea e Trenitalia. Rispetto all’aggiornamento precedente, rimangono stabili Amazon, Temu, Apple Store, Leroy Merlin, Sisal e Trenitalia. Guadagnano invece posizioni Ikea, che passa dall’undicesimo al nono posto, Subito, che sale dal quarto al terzo, ed eBay, che avanza dal quinto al quarto posto. Booking.com, al contrario, perde terreno, scendendo dal terzo al quinto posto.

PressGiochi