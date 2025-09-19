ECA premia due talenti femminili con le borse di studio 2025 per l’Executive Development Programme

La European Casino Association (ECA) ha annunciato i vincitori delle prestigiose borse di studio 2025 per l’Executive Development Programme (EDP), organizzato dalle Università di Las Vegas e Reno a Lake

Quest’anno le borse di studio sono state assegnate a Nataša Košnjek Jug di HIT, Slovenia, e Edith Idriss del Gruppo JOA, Francia.

Il Leadership Excellence Scholarship Programme dell’ECA, giunto all’ottava edizione, rappresenta l’impegno costante dell’associazione nella valorizzazione dei migliori talenti del settore dei casinò in Europa. Le due professioniste selezionate parteciperanno al programma di formazione con copertura totale delle spese, inclusi viaggio, alloggio e tasse di iscrizione.

L’Executive Development Programme si svolgerà dall’8 al 15 novembre 2025 presso l’esclusivo Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa & Casino. Il percorso formativo, rivolto ai dirigenti del settore del gioco, è focalizzato su competenze di leadership avanzata, management strategico e best practice internazionali.

Il comitato giudicante ha sottolineato l’elevata qualità delle candidature ricevute quest’anno, che ha reso particolarmente difficile la scelta finale.

Ron Goudsmit, presidente onorario ECA e portavoce della giuria, ha commentato: “Il livello delle candidature è stato davvero eccezionale. Tutti i candidati hanno dimostrato qualità e potenziale per partecipare al programma. Purtroppo le borse disponibili erano solo due e ci congratuliamo con Nataša ed Edith per essersi distinte in un campo così competitivo.”

Tiina Siltanen, Senior Vice Chair dell’ECA e responsabile delle iniziative educative dell’associazione, ha aggiunto: “Il nostro programma rappresenta un investimento non solo nelle carriere individuali, ma nel futuro dell’intero settore. Siamo certi che Nataša ed Edith torneranno da questa esperienza trasformativa come leader ancora più forti, pronte a guidare innovazione ed eccellenza nelle loro organizzazioni.”

L’EDP delle Università di Las Vegas e Reno è riconosciuto a livello internazionale come uno dei principali programmi di formazione per dirigenti del gaming. Combina solide basi teoriche e applicazioni pratiche, affrontando temi come leadership strategica, regolamentazione, gioco responsabile e trend emergenti del settore.

Grazie al supporto dei partner – Clarion Events, AGEM (Association of Gaming Equipment Manufacturers) e le università americane coinvolte – il programma mantiene standard elevati e garantisce ai partecipanti un’esperienza di crescita personale e professionale di assoluto valore.

