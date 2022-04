ECA: il gruppo francese Joa ottiene la certificazione per il gioco responsabile

L’operatore di casinò con sede in Francia, JOA Group, ha ottenuto la certificazione secondo l’ECA Responsible Gambling Framework a seguito di un audit indipendente condotto da Pieter Remmers, presidente del consiglio di G4 (Global Gambling Guidance Group).

La certificazione dei suoi 33 casinò garantisce che JOA operi in conformità con i più recenti standard in materia di gioco responsabile sostenuti dall’industria dei casinò terrestri con licenza in Europa.

“La conformità rafforza la fiducia dei nostri clienti nella nostra attività”, commenta Pauline Boyer Martin, Direttore Marketing, Gruppo JOA. “Contribuisce inoltre all’immagine positiva della nostra industria e di quella della nostra azienda, come primo gruppo francese certificato a livello europeo”. Cercando di raggiungere gli obiettivi stabiliti all’interno del quadro, JOA ha capito che doveva portare i propri piani d’azione per il gioco responsabile a un nuovo livello.

“Noi abbiamo messo in atto l’e-learning per il 100% dei team di front e back-office e abbiamo anche implementato la formazione in merito alla politica sull’alcol responsabile”, spiega Pauline Boyer Martin. “Il processo è molto complesso e prevede la partecipazione dell’intera azienda per raggiungere gli obiettivi di certificazione. Molti team diversi hanno lavorato al processo: la divisione giochi ovviamente, ma anche il dipartimento digitale, le risorse umane, i team di comunicazione, i GM, il team di conformità, ecc. La certificazione richiede che consideriamo il viaggio del cliente da una nuova prospettiva per garantire la migliore protezione ai giocatori che scelgono di visitare i nostri casinò tradizionali”.

JOA si unisce a un elenco sempre più ampio di membri ECA attualmente certificati secondo il Responsible Gambling Framework 2018, che include Casino Cosmopol (Svezia), Casino 2000 (Lussemburgo), Spielbanken Niedersachsen, Spielbanken Baden-Württemberg e Spielbanken Sachsen Anhalt (Germania) Holland Casino, Casinos Austria e i casinò Veikkaus di Tampere e Helsinki, con molti altri importanti operatori attualmente in fase di certificazione.

“La continua adozione del Responsible Gambling Framework dell’ECA da parte dei nostri membri è motivo di orgoglio per l’intero settore del gioco terrestre in Europa”, afferma Per Jaldung, Presidente dell’ECA. “Sostenere i più alti livelli di pratiche di gioco responsabile e garantire ai nostri ospiti solo il miglior servizio clienti combinato con i principali principi di protezione dei giocatori è un obiettivo per tutti i membri dell’associazione. Ci congratuliamo con JOA Group per aver partecipato al processo e aver ottenuto la certificazione”.

Laurent Lassiaz, Presidente e CEO, JOA Group e membro del consiglio di ECA, è stato strettamente coinvolto nel processo di certificazione per JOA. “Per me è fondamentale per il futuro del nostro settore, che il 100 per cento dei membri adotti gli standard perché dobbiamo spostare le linee e dimostrare che il nostro settore è virtuoso e pulito, cosa che non è sempre la sensazione nell’opinione generale . Dobbiamo agire per il meglio, per il futuro”. L’ECA comunica le opinioni dei suoi membri attraverso. un’ampia gamma di temi critici del settore, tra cui la politica antiriciclaggio, la lotta alla corruzione e la lotta al gioco illegale. Incluso in questo mandato c’è la responsabilità di tutti gli operatori terrestri di garantire la protezione dei giocatori mantenuto agli standard più elevati possibili. “Per JOA, giocare è un relax e deve rimanere un piacere. Il conseguimento di questa certificazione, sigillo di eccellenza, è motivo di grande soddisfazione per tutti i dipendenti del Gruppo JOA, perché conferma l’attualità e la solidità delle nostre pratiche secolari nel gioco responsabile. Riconosce tutti gli sforzi che vi investono. Questa certificazione riflette chi è JOA: un operatore innovativo e responsabile.

Il processo di certificazione rappresenta un’enorme quantità di lavoro, investimento ed entusiasmo da parte dei team, di cui sono certo sarà molto orgoglioso che JOA sia il primo operatore di casinò per ottenere questa certificazione a livello europeo”, aggiunge Pauline Boyer-Martin.

I criteri principali dell’ECA Responsible Gambling Framework riguardano i seguenti argomenti: • La formazione dei dipendenti • Formazione dei giocatori • Politiche di ingresso • Coinvolgimento degli stakeholder • Pubblicità e Marketing • Ricerca e Consapevolezza

La certificazione è concessa ai membri dell’ECA dopo che è stato condotto un audit di terze parti indipendenti. L’ECA Responsible Gaming Framework è stato sviluppato con il contributo e la leadership di eminenti ricercatori nel campo della dipendenza dal gioco nel corso di diversi anni. La certificazione secondo questo standard è esclusiva dei membri della European Casino Association. “È con grande piacere che abbiamo condotto gli audit del quadro di gioco responsabile (RG) dell’ECA (European Casino Association) per JOA. JOA ha dimostrato di essere un eccellente iniziatore e sostenitore della politica RG che ha stabilito e ulteriormente sviluppato”, ha aggiunto Pieter Remmers, Presidente del Consiglio di G4 (Global Gambling Guidance Group).

PressGiochi