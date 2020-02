ECA: eletto il nuovo CdA con Bettina Glatz-Kremsner e Jari Heino

La scorsa settimana all’ICE London, l’ECA ha approvato una nuova struttura per il consiglio e un nuovo membro, la Czech Casino Association. Inoltre, sono stati rilasciati altri tre certificati per il gioco responsabile.

Alla prima assemblea generale dell’anno, tenutasi presso l’ICE London il 4 febbraio, i membri della European Casino Association (ECA) hanno approvato una nuova struttura per il Consiglio di amministrazione che rimarrà in vigore fino alle prossime elezioni generali nel febbraio 2021. La decisione è stata presa in seguito alle dimissioni di Tracy Damestani e Dietmar Hoscher e approvata all’unanimità dall’Assemblea. Bettina Glatz-Kremsner di Casinos Austria e Jari Heino di Veikkaus sono i nuovi membri del consiglio di amministrazione, che rappresentano rispettivamente Austria e Finlandia. Inoltre, Pascal Camia della Société des Bains de Mer – Monte Carlo è stato approvato come nuovo vicepresidente dell’ECA.

PressGiochi