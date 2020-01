ECA continua a perder pezzi: si dimette anche Tracy Damestani

Tracy Damestani si dimette dal Consiglio di amministrazione dell’European Casino Association in seguito allo scioglimento del National Casino Forum

Damestani ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di vicepresidente ECA, con effetto immediato, dopo molti anni di impegno nella promozione del settore tra gli organismi di regolamentazione del Regno Unito e dell’UE.

Tracy Damestani è stata eletta Vice-Presidente dell’Associazione nel 2015. Ha contribuito in modo sostanziale alla crescita e alla diversità dell’associazione, grazie alla sua esperienza pluriennale nel settore dell’associazione di giochi d’azzardo.

Damestani ha dichiarato: “È con estrema tristezza che rassegno le mie dimissioni. Ringrazio il consiglio di amministrazione della European Gaming Assotiation, il suo presidente e tutti i nostri meravigliosi colleghi di tutto il gruppo per aver collaborato e portato avanti i nostri eccellenti progetti all’interno dei casinò terrestri; i miei più sinceri auguri per il futuro ”.

Per Jaldung, presidente Eca, ha osservato che “All’interno dell’ECA, Damestani ha sottolineato l’importanza di sostenere le donne nel settore del gioco d’azzardo prima che il termine diversità di genere diventasse mainstream. Lavorare a stretto contatto per diversi anni con la signora Damestani – su questioni relative al gioco d’azzardo responsabile, al GDPR e ad altri importanti argomenti per il nostro settore, nonché alla gestione delle organizzazioni commerciali – è stata un’esperienza fantastica. I suoi contributi all’ECA sono molto preziosi. Ci mancherà, ma sappiamo che continuerà a essere un’ambasciatrice per l’industria dei casinò terrestri a diversi livelli. Il suo coinvolgimento avrà un impatto duraturo sull’ECA e le auguriamo tutto il meglio per i suoi sforzi futuri. L’ECA sta ora considerando diverse opzioni per mantenere una stretta relazione con l’industria dei casinò terrestri nel Regno Unito. ”

PressGiochi