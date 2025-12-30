ECA annuncia i finalisti dei primi Slot Floor Excellence Awards a ICE 2026

L’Associazione Europea dei Casinò (European Casino Association – ECA), che rappresenta gli interessi di 700 casinò in 29 Paesi, ha annunciato i finalisti della prima edizione degli ECA Slot Floor Excellence Awards. A seguito di un rigoroso processo di valutazione condotto da una giuria indipendente, la shortlist riconosce risultati eccellenti, professionalità e dedizione nelle operazioni delle slot floor dei casinò in tutta Europa.

Gli ECA Slot Floor Excellence Awards culmineranno con l’annuncio dal vivo dei vincitori in tutte e tre le categorie, insieme alla classifica completa di tutti i finalisti selezionati, durante la cerimonia di premiazione che si terrà il secondo giorno di ICE Barcelona (20 gennaio 2026) alle ore 17:00, sull’Enterprise Stage presso Fira Barcelona Gran Via. La cerimonia è aperta al pubblico e l’ECA, insieme a Clarion, non vede l’ora di accogliere numerosi visitatori per celebrare l’annuncio dei vincitori e delle classifiche complete di tutti i finalisti.

I finalisti

Outstanding Slot Team of the Year

Casinos Austria (Austria)

Melco – City of Dreams Mediterranean (Cipro)

Hippodrome Casino (Regno Unito)

Holland Casino (Paesi Bassi)

Slot Floor Employee of the Year

Halim Ajjouch – Holland Casino (Paesi Bassi)

Rosie Brooks – Hippodrome Casino (Regno Unito)

Eeva Sirkka – Veikkaus Casino Helsinki (Finlandia)

Slot Floor Rising Star of the Year

Storm Bertelkamp – Holland Casino (Paesi Bassi)

Christiakis Elia – Melco – City of Dreams Mediterranean (Cipro)

Ruth Waxenegger – Casinos Austria (Austria)

Celebrare l’eccellenza nelle operazioni delle slot floor -La slot floor rimane un pilastro fondamentale dell’esperienza dei casinò terrestri, rappresentando una delle principali attrazioni per milioni di ospiti in tutta Europa. Tuttavia, il successo delle operazioni delle slot non dipende solo dalla tecnologia e dalle attrezzature, ma soprattutto dalle qualità umane, dalle competenze tecniche e dall’ospitalità di livello mondiale offerte ogni giorno dai professionisti che lavorano sui pavimenti dei casinò.

“L’eccellenza nelle operazioni delle slot dipende prima di tutto dalle persone e dai team la cui professionalità e dedizione costituiscono il fondamento dell’esperienza dei casinò europei”, ha dichiarato Erwin van Lambaart, Presidente dell’ECA. “Questi premi offrono un riconoscimento fondamentale ai contributi spesso trascurati del personale delle slot floor al successo complessivo delle operazioni dei casinò. Il nostro è essenzialmente un business basato sulle persone, ed è fondamentale valorizzare e celebrare i risultati speciali di coloro che rendono eccezionale l’esperienza degli ospiti sulle slot floor”.

Riconoscimento di risultati straordinari – Gli ECA Slot Floor Excellence Awards sono stati istituiti per onorare l’ospitalità, la professionalità e lo spirito di squadra che definiscono l’eccellenza nell’industria dei casinò. Le tre categorie di premio riconoscono sia i talenti emergenti sia i professionisti affermati che hanno dimostrato collaborazione eccezionale, leadership, innovazione e un forte impegno verso la soddisfazione degli ospiti.

Le candidature sono state presentate dai casinò membri dell’ECA nelle ultime settimane del 2025, con ogni proposta accompagnata da descrizioni dettagliate dei risultati ottenuti e lettere di raccomandazione. Una giuria indipendente, composta da rappresentanti dell’ECA e da importanti produttori globali di slot, sotto la supervisione del Presidente Onorario dell’ECA Ron Goudsmit, ha valutato tutte le candidature secondo criteri rigorosi, tra cui eccellenza operativa, risultati misurabili, influenza della leadership e contributo alle prestazioni del team.

Ron Goudsmit, Presidente Onorario dell’ECA e Presidente della Giuria, ha commentato:

“La qualità delle candidature ricevute per questa prima edizione, così come la profondità e la sincerità delle lettere di raccomandazione, sono state davvero impressionanti e riflettono l’orgoglio che i casinò nutrono per i loro team e professionisti delle slot. Le classifiche finali sono state estremamente combattute, a dimostrazione di quanto sia elevato il livello di eccellenza nelle slot floor dei casinò terrestri europei”.

Una piattaforma per l’eccellenza del settore – La partnership con ICE Barcelona offre una vetrina ideale per i premi, riunendo l’élite globale dell’industria del gaming per una serata indimenticabile di celebrazione e riconoscimento.

“ICE vanta una lunga e proficua collaborazione con l’Associazione Europea dei Casinò, i cui membri hanno contribuito in modo significativo al successo di quello che è diventato il principale evento mondiale del settore del gaming”, ha dichiarato Margaret Dunn, ICE Portfolio Director. “Gli ECA Slot Floor Excellence Awards si inseriscono perfettamente nei nostri valori ed è per noi un onore ospitarli”.

I premi rappresentano l’impegno dell’ECA nella promozione delle migliori pratiche e nel sostegno alla crescita e allo sviluppo continuo del settore dei casinò terrestri in Europa. Riconoscendo talenti e risultati eccezionali nelle operazioni delle slot floor, l’Associazione intende ispirare l’eccellenza, favorire lo sviluppo professionale e dimostrare l’importanza fondamentale di investire nelle persone all’interno dell’industria dei casinò.

I vincitori saranno annunciati dal vivo durante la cerimonia del 20 gennaio 2026, e ciascun premiato riceverà un riconoscimento per il proprio contributo straordinario all’eccellenza dei casinò europei.

