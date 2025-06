ECA. Al via l’European Dealer Championship al Casinò di Bregenz

Il prestigioso 17° European Dealer Championship (EDC) inizia oggi presso lo splendido Casinò di Bregenz, situato lungo le pittoresche rive del Lago di Costanza. Questo attesissimo evento, organizzato dalla European Casinò Association (ECA), metterà in mostra gli eccezionali talenti dei dealer di casinò provenienti da 18 paesi europei, che si contenderanno l’ambito titolo di Campione Europeo dei Dealer 2025.

Il campionato, riconosciuto come la competizione più prestigiosa e longeva in Europa nel suo genere, riunisce croupier d’élite selezionati attraverso rigorose competizioni nazionali. Questi professionisti qualificati si sfideranno in un torneo avvincente che ne valuterà l’esperienza tecnica, il controllo del gioco, le capacità di ospitalità e la compostezza sotto pressione.

Nel corso di quattro emozionanti giornate, i partecipanti non solo si contenderanno il titolo principale, ma si sfideranno anche in cinque prove di abilità specializzate che metteranno in luce i diversi talenti essenziali per l’eccellenza nella professione. Queste prove metteranno alla prova le capacità decisionali, le abilità matematiche, la gestione delle fiches e la gestione delle carte dei dealer: tutti componenti fondamentali per un’eccellente gestione del gioco in un casinò.

Erwin van Lambaart, Presidente della European Casino Association, ha commentato: “L’European Dealer Championship rappresenta l’apice dell’impegno del nostro settore per l’eccellenza e la professionalità. Al Casinò Bregenz, celebriamo le straordinarie capacità che rendono l’esperienza nei casinò terrestri europei davvero eccezionale. Questo campionato mette in luce la passione e la dedizione che i nostri dealer mettono ogni giorno nelle sale da gioco di tutta Europa”.

Una giuria internazionale di alto livello, composta da ex top dealer, valuterà meticolosamente le prestazioni di ogni partecipante, garantendo una competizione equa e trasparente e fornendo al contempo un prezioso feedback ai partecipanti.

Il campionato culminerà il 19 giugno con un’entusiasmante finale, seguita da una festa per i vincitori in cui verrà incoronato il Campione Europeo dei Dealer 2025. Il campione riceverà un sostanzioso premio in denaro, con ulteriori premi per i secondi classificati e i vincitori delle sfide di abilità.

La European Casino Association esprime la sua gratitudine agli sponsor dell’evento, il cui generoso supporto rende possibile questa eccezionale celebrazione dei talenti del settore.

PressGiochi