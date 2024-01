EAG’24: presenti oltre 3.500 prodotti e oltre 1.000 faranno il loro debutto alla fiera del Regno Unito

L’importanza centrale di EAG Expo per le prospettive di business di migliaia di operatori del divertimenti è stata messa a fuoco a seguito di un programma di ricerca sugli espositori intrapreso dagli organizzatori del principale evento business-to-business di proprietà di bacta.

Secondo la ricerca completata due settimane prima che EAG accogliesse l’industria dei divertimenti e dei giochi a bassa posta all’ExCeL di Londra (16-18 gennaio), gli operatori che desiderano preparare la propria attività per le sfide e le opportunità del 2024 avranno accesso a un totale di 3.513 prodotti di cui oltre mille (1.038) faranno il loro debutto nel settore britannico all’EAG.

I risultati della ricerca rivelano anche che gli espositori mostreranno prodotti di una media di 9 marchi nei loro stand all’EAG, fornendo ai visitatori l’accesso a quello che in effetti è il mondo dei divertimenti e dei giochi a bassa posta.

Ulteriori risultati della ricerca mostrano che gli espositori di EAG saranno di buon umore quando daranno il benvenuto agli operatori nella sede dei Docklands di Londra, che grazie alla Elizabeth Line è ora a soli 20 minuti di treno ininterrotto da Bond Street nel West End di Londra. Alla richiesta di valutare il proprio livello di fiducia, il 79% ha affermato di essere più o molto più fiducioso (16%) rispetto a 12 mesi fa.

Il presidente dell’EAG Martin Burlin ha dichiarato: “I risultati si basano sulle risposte fornite da un ampio campione dei nostri espositori orientati ai prodotti. L’enorme volume di prodotti e forse soprattutto il numero che faranno il loro debutto nel settore all’EAG confermano lo status dello spettacolo come vetrina del settore per l’innovazione e un appuntamento essenziale per le aziende lungimiranti”.

“Solo dal punto di vista del prodotto, EAG rappresenta un” must per il settore, in particolare perché l’industria britannica anticipa l’attuazione delle proposte contenute nel Libro bianco. Il tema “L’anno inizia qui” che abbiamo utilizzato a sostegno di EAG Expo ’24 non potrebbe essere più appropriato”.

Oltre ad avere accesso ai prodotti e alle innovazioni più recenti, gli oltre 4.000 operatori di settori tra cui FEC, AGC, moli sul mare, attrazioni per il tempo libero, sale bingo, bar, club e centri bowling che dovrebbero partecipare all’edizione 2024 di EAG Expo potranno per tenere il passo con gli sviluppi che incidono sulla responsabilità sociale, celebrare il cinquantesimo anno di bacta, premiare l’eccellenza del settore ai bacta Annual Awards e partecipare al programma di apprendimento thinkbite incentrato sul business di bacta. Offrendo la perfetta combinazione di prodotto, networking e apprendimento, EAG 2024 rappresenta l’evento “go to” del settore.

