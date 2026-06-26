EAG si rinnova e diventa EAG 360, adottando “The Smile Economy” come tema unificante

EAG ha posto le basi della propria campagna “fit for the future” completando un rebranding che riflette la natura dinamica e in continua evoluzione dei settori che rappresenta. Il nuovo

EAG ha posto le basi della propria campagna “fit for the future” completando un rebranding che riflette la natura dinamica e in continua evoluzione dei settori che rappresenta.

Il nuovo marchio sarà lanciato il 1° luglio e introduce un carattere tipografico più pulito e contemporaneo, una gerarchia di brand ben definita, nomi degli eventi più distintivi e l’adozione di “The Smile Economy” come payoff ufficiale. Il nuovo assetto crea inoltre una struttura flessibile per l’espansione di eventi in co-location e per l’introduzione di nuove aree espositive.

Nell’ambito della nuova strategia di branding, EAG Expo diventa EAG 360, mentre i marchi dedicati ai singoli settori saranno CompSocUK, London Gaming Show e Amuse Expo.

Spiegando la strategia, il processo e gli obiettivi del rebranding – il primo da quando EAG ha raccolto l’eredità di ATEI – il presidente della manifestazione, Nick Harding, ha dichiarato: “Innanzitutto desidero ringraziare i professionisti del settore che hanno partecipato alla ricerca telefonica e agli incontri su Teams svolti durante il processo. I loro contributi sono stati fondamentali per definire il nuovo brand. È estremamente incoraggiante poter contare su una comunità di stakeholder così coinvolta e appassionata nello sviluppo della propria manifestazione fieristica”.

Ha poi aggiunto: “Gli obiettivi strategici che ci siamo prefissati con il rebranding erano rispondere alle esigenze immediate, ma soprattutto creare un’identità davvero ‘pronta per il futuro’. L’introduzione di regole di design chiare ci consentirà di integrare facilmente nuovi marchi di eventi in co-location accanto a CompSocUK, London Gaming Show e Amuse Expo, ampliando la nostra comunità di stakeholder e migliorando ulteriormente l’esperienza complessiva della manifestazione”.

Parlando della creazione del payoff “The Smile Economy”, Harding ha spiegato: “Tutti i feedback raccolti durante le interviste hanno evidenziato l’orgoglio degli intervistati nel far parte di un settore che offre divertimento e intrattenimento ai consumatori. Per questo abbiamo scelto ‘The Smile Economy’ come messaggio centrale e filo conduttore che unisce tutte le attività di EAG 360”.

Ha concluso: “EAG 360 definisce il tono per l’anno che ci attende e sono entusiasta di poter sfruttare la forza di questi marchi rinnovati e perfettamente integrati per rispondere alle esigenze di business dei settori che rappresentiamo”.

L’edizione 2027 di EAG 360, che comprenderà CompSocUK, London Gaming Show e Amuse Expo, si terrà dal 12 al 14 gennaio presso Excel London.

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