EAG migliora l’esperienza della fiera con la creazione dell’app dedicata all’evento

Gli organizzatori di EAG Expo, che comprende SIE Expo e il London Casino & Gaming Show (ExCeL Londra, 13-15 gennaio), stanno investendo nell’esperienza dei visitatori in fiera e migliorando il ROO (Return On Objectives) degli espositori con lo sviluppo di un’app mobile specifica per l’evento, una piattaforma espositori, un portale back-end per gli eventi, un portafoglio biglietti mobile e uno strumento di navigazione.

Sviluppata dagli specialisti di app per eventi Sitka, le cui app sono state scaricate da oltre 420.000 visitatori, la piattaforma digitale per eventi contiene tutto ciò che i partecipanti devono sapere per ottimizzare la loro esperienza in fiera, tra cui elenchi di espositori e prodotti, un programma eventi personalizzato, aggiornamenti dinamici delle informazioni e una planimetria interattiva della fiera.

Dal punto di vista degli espositori, l’app offre la possibilità di pianificare appuntamenti con i visitatori, garantire un elevato livello di visibilità del marchio e generare traffico e densità di visitatori.

L’app sarà disponibile a partire da settembre, offrendo a espositori e visitatori una preziosa opportunità di interazione fino a quattro mesi prima dell’apertura delle tre fiere concomitanti a Londra.

Phil Gibbs, responsabile del supporto espositivo di EAG, ha dichiarato: “L’app offre un kit di funzionalità che migliorerà l’esperienza di tutti i partecipanti a EAG Expo, SIE Expo e al London Casino & Gaming Show.

Ho testato la piattaforma al recente Food and Drink Show di Birmingham e posso garantirne la facilità d’uso e le funzionalità. Sarà perfettamente integrata con il nostro sito web e i sistemi di registrazione, offrendo così un nuovo e potente strumento di marketing per gli espositori e un prezioso strumento digitale per i visitatori. Tutti gli espositori saranno elencati sull’app, ma ci saranno anche numerose opportunità commerciali per coloro che desiderano assicurarsi una presenza più efficace”.

Nicola Lazenby, Direttore di EAG Expo, con 29 anni di esperienza nel settore degli eventi, ha aggiunto: “Durante il nostro programma di incontri con gli espositori dopo le fiere del 2025, l’introduzione di un’app per la fiera è stata evidenziata come uno sviluppo positivo.

Sulla base di questo feedback, abbiamo analizzato approfonditamente il mercato, basato sull’esperienza di contatti che operano nel settore degli eventi e individuato quello che ritengo essere un partner tecnologico eccellente in Sitka.

Con la continua crescita dei nostri eventi, aumenta anche l’importanza di offrire un’esperienza di evento di livello superiore. L’app EAG rappresenta una potente piattaforma di coinvolgimento completa che massimizzerà le opportunità commerciali derivanti dalla partecipazione a quella che è la principale fiera b2b del Regno Unito per il settore dell’intrattenimento out-of-home”.

L’edizione 2025 di EAG Expo, che comprendeva 100 stand su una superficie di 4.958 metri quadrati, ha registrato un terzo anno consecutivo di crescita. Il numero di visitatori unici è salito a 4.306, con un aumento del 23% rispetto all’anno precedente. Le visite, che rappresentano un record per numero di giorni di visita, hanno superato le 6.000 unità (6.100), con un aumento del 42% rispetto alle 4.299 unità del 2024.

PressGiochi