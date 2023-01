EAG: Kay Roberts (GCUK) inaugurerà il Safer Gambling Hub

Kay Roberts, che è stata nominata Direttore esecutivo delle operazioni presso la Gambling Commission nel settembre 2022, ha accettato l’invito ad aprire il Safer Gambling Hub al prossimo EAG che si terrà all’ExCeL di Londra. L’Hub, che è una nuova funzionalità nello show floor di EAG, sarà ufficialmente inaugurato alle 11:00 del 10 gennaio.

Prima di entrare a far parte della Gambling Commission, Kay Roberts ha avuto una carriera di successo come Head of Operations for Ombudsman Services, dove aveva la responsabilità di leadership per la risoluzione delle controversie per i settori delle comunicazioni, dell’energia e dei parcheggi. Ha lavorato per il governo locale per oltre 15 anni e ha una laurea in tutela dei consumatori.

Annunciando i dettagli dell’apertura, il presidente di EAG Martin Burlin ha dichiarato: “Sono lieto che Kay Roberts abbia accettato il nostro invito ad aprire l’Hub e partecipare a quella che sarà la sua prima volta alla principale fiera commerciale per il gioco d’azzardo a basso rischio del Regno Unito, l’intrattenimento e del divertimento.

“Il gioco d’azzardo più sicuro è ciò che il nostro settore pratica giorno dopo giorno e la sua importanza centrale per il business si rifletterà nello show floor di EAG per gentile concessione del Safer Gambling Hub e della sessione del seminario EAG associata intitolata Safer Gambling – How To Improve Engagement With Customers.

” L’Hub presenterà le principali organizzazioni no profit tra cui Betknowmore, Breakeven, ESG Gaming, GamStop, GamCare e YGAM, nonché bacta e Gambling Commission.

Il CEO di Bacta, John White, ritiene che Safer Gambling Hub fungerà da punto di riferimento per tutti coloro che desiderano saperne di più sulle ultime idee sul gioco d’azzardo più sicuro e incontrare alcune delle principali autorità del settore.

Ha dichiarato: “Da qualche tempo abbiamo donato spazio alle organizzazioni di gioco d’azzardo più sicure che partecipano all’EAG, ma questa sarà la prima occasione in cui riuniamo tutti in un hub dedicato. I membri di Bacta e l’industria terrestre in generale continuano a fare enormi progressi nel fornire un’esperienza di gioco più sicura e nel contribuire a ridurre la percentuale di consumatori che hanno problemi ai loro attuali livelli record”.

Il seminario sul gioco d’azzardo più sicuro di EAG (14:00 – 15:00, 10 gennaio) riunirà esperti del settore per discutere i progressi compiuti dall’industria nella modernizzazione del coinvolgimento dei clienti e quali misure possono essere intraprese per aumentare le pratiche attuali al meglio della classe.

I partecipanti includeranno Dan Whitlam (Gamcare), Ian Shanahan (YGAM), Matt Smith (Betknowmore), Melissa Etherington (Gamban), Rob Mabett (Gordon Moody), Lee Willows (ESG), Fiona Palmer (Gamstop) e Ian Semnel (Breakeven ).

