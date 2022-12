EAG: gli organizzatori confermano il lancio del Bingo Hub allo spettacolo 2023

Sottolineando l’impegno a fornire uno spazio espositivo che rifletta l’energia dei settori industriali che rappresenta, EAG 2023 (10-12 gennaio, ExCeL London) ospiterà il suo primo Bingo Hub.

Gli organizzatori dello spettacolo hanno confermato che alcuni dei fornitori più noti del settore faranno parte della funzione che è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione Bingo.

L’hub centrale situato allo stand 254 dell’area espositiva EAG includerà fornitori specializzati di bingo tra cui Shipley Creative, ECM Systems Ltd, Cowells Arrow, Wexel Gaming, NRM e Willow Communication.

Il presidente di EAG, Martin Burlin, ha accolto con favore la nuova funzione che, a suo avviso, fungerà da punto focale per il settore. Ha affermato: “C’è sempre stato un incrocio tra il bingo da un lato e il settore dei divertimenti/giochi low stake dall’altro. Ha molto senso sfruttare questa sinergia e creare un’area dedicata in cui l’industria del bingo possa incontrarsi e accedere ai principali fornitori. Sono lieto che siamo stati in grado di collaborare con i nostri colleghi dell’Associazione Bingo in modo così positivo e non vedo l’ora di vedere questa funzionalità andare sempre più rafforzandosi”.

Nicola Lazenby, direttore dello spettacolo responsabile di EAG, ha aggiunto: “Offrire uno spazio espositivo avvincente che rifletta il dinamismo del settore è stato un obiettivo centrale e il bingo è una parte importante dell’esperienza EAG. Piuttosto che avere fornitori di bingo dislocati in tutta la fiera, lavorando con i nostri clienti e con l’aiuto del team dell’Associazione Bingo abbiamo creato un punto centrale in cui i visitatori con un interesse speciale per il bingo possono incontrarsi e fare rete. Questa è la seconda funzionalità che lanceremo all’EAG 2023 e segue l’annuncio relativo al Safer Gambling Hub di EAG, che sarà il primo dedicato al settore del gioco a basso rischio e includerà le principali organizzazioni no-profit attive nel spazio. Il gioco d’azzardo più sicuro è in cima all’agenda per molti dei nostri stakeholder e EAG sarà una risorsa per informazioni, approfondimenti e coinvolgimento”.

PressGiochi