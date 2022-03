EAG Expo, tante cose da scegliere per gli operatori di FEC e sale giochi

Messo da parte il fin troppo abusato motto che, in tempo di Covid, per una fiera l’importante è innanzitutto esserci, si può affermare che l’edizione di quest’anno non è stata

Messo da parte il fin troppo abusato motto che, in tempo di Covid, per una fiera l’importante è innanzitutto esserci, si può affermare che l’edizione di quest’anno non è stata inferiore, né per quantità di espositori né per contenuti, alle edizioni precedenti.

I problemi emergenti, del resto, sono altri, a cominciare dalla crisi energetica che ha colpito tutta Europa, facendo lievitare i prezzi di materie prime e prodotti finiti. Poi, naturalmente, la guerra Russia-Ucraina. E ancora la resistenza della sterlina, che dall’inizio di quest’anno viaggia a 1,2 euro. Amaro in fondo, pure lo sciopero della metro, che ha sconvolto tutti e tre i giorni della fiera.

Insomma, peggio di cosi… Eppur si muove, direbbe Galileo. La EAG ha affrontato tutte le sfide con dignità, ottenendo discreti numeri ai tornelli e presentando tutto il meglio che poteva in termini di amusement, anche se poi per buona metà questa fiera è rivolta al mercato inglese e il resto a chi ci vede delle opportunità.

Per l’Italia – afflitta dall’entrata in vigore di norme che più assurde non potrebbero essere – ancora di meno. Gli operatori storici di settore non mancheranno mai di fare buon viso a cattivo gioco. Ma è chiaro che il campo degli apparecchi importabili si è ristretto ancora di più rispetto al passato.

Le grandi firme internazionali c’erano tutte, e tutte hanno dato il meglio di sé. Una delle hit è stata sicuramente il Pong della Unis: sì, esattamente il gioco della Atari che fece il suo debutto 50 anni fa.

Il piano presenta delle palette e una pallina tridimensionali, replicando il gioco originale grazie anche ad effetti sonori retrò.

I giochi di luce e la possibilità di ascoltare la propria musica preferita tramite bluetooth, più la presenza di 6 porte USB integrate, conferiscono all’apparecchio fascino e utilità aggiuntivi, rendendolo ideale per tutti i tipi di location d’intrattenimento e ristorazione.

La line-up di Sega Amusement è ricca di grandi giochi su licenza di Hollywood e titoli di redemption molto interessanti. In prima fila c’è c’è Jumanji, nuovissima videoredemption a quattro giocatori, presentata in un lussureggiante armadietto a tema giungla con 12 minigiochi basati sulle scene iconiche dei due film

più recenti della saga.

Men in Black è un’altra videoredemption allestita su un cabinet di grande impatto scenografico in stile “retro-futuristico”, con plancia dotata di doppia mitraglietta.

Altrettanto spettacolare è la redemption Power Roll, gioco di abilità in cui bisogna lanciare tramite una leva un biglia, facendola scorrere sull’apposito binario, cercando di farla fermare nella sezione che offre il maggior numero di ticket.

Il Monopoly Roll N Go della ICE è un gioco a ticket che non può mancare nelle migliori sale giochi: i giocatori devono far rotolare il cubo LED gigante cercando di far fermare il rullo a video sulla proprietà che garantisce il più alto numero di biglietti.

Per quanto riguarda i videogiochi “puri”, oltre a Mission Impossible Arcade Deluxe, la moto d’acqua Jet Blaster basata su cilindri d’aria che permettono di vivere la gara nel modo più realistico, abbiamo VR-Agent, shooter di realtà virtuale per 2 giocatori senza assistente, caratterizzato dall’innovativo controller di puntamento VR integrato con il controller della pistola.

La Bandai Namco ha dato molta enfasi alla divisione apparecchi usati, che, coi tempi che corrono, è stato un bene potenziare. La collezione dei nuovi giochi comprende Hungry Hungry Hippos di Adrenaline Amusements, originalissima macchina con quattro figure da cavalcare per accaparrarsi il maggior numero di biglie; SpongeBob Pirates di Andamiro, coloratissima e vivace pusher di abilità; PAC-MAN Power Pellets di propria produzione. Presentato inoltre il prototipo del whacker a 4 players Harley Quinn Mallet Mayhem.

Nello stand UDC ha avuto grande risalto StepManiaX, apparecchio dance adatto a giocatori di tutte le abilità, che è stato progettato per offrire i più alti standard di prestazioni con una minima manutenzione. I due dance pad sono illuminati dinamicamente con LED a colori e sono accompagnati da un enorme touchscreen HD, in modo che i giocatori non debbano più memorizzare combinazioni lunghe e complesse di pulsanti e passaggi per accedere alla loro modalità di gioco o alle loro canzoni preferite: tutte le opzioni sono prontamente disponibili con un tocco dello schermo. StepManiaX include oltre 300 brani e anche aggiornamenti musicali online disponibili utilizzando la rete Wi-Fi integrata. Nello stesso stand ha attirato l’occhio anche la redemption Pearl Fishery a due/tre postazioni, tanto graziosa quanto compatta: il gameplay consiste nel far cadere delle palline dall’alto indirizzandole abilmente verso le buche sottostanti e quindi sul piano in stile ruspa che fa cadere le palline stesse e quelle più grandi già posizionate, che rendono la vincita in ticket più sostanziosa. Durante il gioco, varie funzionalità si attivano per assegnare perle bonus.

Per massimizzare lo spazio verticale disponibile, Elaut ha introdotto un nuovissimo Showcase Cabinet che si collega alla parte superiore delle gru E-Claw con illuminazione a LED RGB.

Molto simpatica la redemption Win Spin presentata da Electrocoin, allestita in un cabinet vivacissimo dalla forma tondeggiante. Una volta che i giocatori hanno premuto il pulsante di avvio, devono ruotare la maniglia a sinistra a destra per far girare il bicchiere e guidare le palline nelle buche del bersaglio; ci sono palline più piccole e abbondanti e palline più grandi e più rare, con queste ultime che assegnano più punti. Altri punti di forza del distributore inglese sono lo shooter videoredemption

Skill Shooter e Mr. Do! Air Balls che consente a due giocatori di prendere la mira con “soffiatori d’aria” per guidare il maggior numero possibile di palline nelle buche.

Non poteva poi mancare l’ultima novità di Stern Pinball, il Rush, che riflette l’energia, l’eccitazione e l’esperienza di un concerto Rush dal vivo. In questa epica avventura di flipper musicale, i giocatori viaggeranno immersi nel filmato esclusivo del concerto dei Rush e guidati dal discorso personalizzato di Alex Lifeson, Geddy Lee e il collega canadese della Rock Hall of Fame, Ed Robertson delle Barenaked Ladie.

Cosmic Leisure ha allestito una “carnival zone”, composta da sei prodotti: Shark Park, Fast Food Frenzy, Funny Monkey, Crazy Kitten, Racing Car e Rainbow Basketball. Tutto adattabile a qualsiasi location per allestire aree dedicate ai bambini. Esposti inoltre quattro giochi di tiro, Basketball Star, Space Guard, Crazy Cat e Snowman Challenge, tutti rivolti sia ai bambini che agli adulti.

Per concludere in bellezza, ecco a voi Sports Simulator, apparato interattivo in cui è possibile cimentarsi fisicamente in oltre 60 sport, 1.222 sfide e in 3.476 sedi sportive, interagendo con l’azione riprodotta su grande schermo. Il simulatore di calcio contempla 312 stadi di calcio in tutto il mondo (tra cui l’Olimpico di Roma e l’Artemio Franchi di Firenze) per aggiungere realismo e offrire agli appassionati di calcio l’opportunità e funge anche da potente strumento di allenamento. Ci sono 54 Football Simulator Challenges, con altri in fase di sviluppo. Innumerevoli funzioni tutte da scoprire in questo apparato che si propone come un’arena facilmente allestibile anche all’aperto, provvista di tutti i dispositivi hardware necessari. Ad esempio, il video digitale Sports Simulator consente di riprendere i calci o i tiri dei giocatori con due videocamere digitali ad alta velocità da due posizioni di tiro separate contemporaneamente.

Le prestazioni del tiro possono essere riviste fotogramma per fotogramma tramite la schermata dell’accademia DV. Sono inoltre applicabili delle grafiche come un cerchio, un angolo, una griglia, ecc., in modo che il giocatore possa concentrarsi su un particolare elemento della sua performance.

Marco Cerigioni – PressGiochi