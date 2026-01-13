Taglio del nastro all’ExCeL London: EAG Expo 2026 tra esposizione e sessioni tematiche

L’edizione 2026 di EAG Expo, che include anche il co-locato SIE Expo e il London Casino & Gaming Show, ha aperto oggi 13 gennaio all’ExCeL London. Descritta dal presidente di

L’edizione 2026 di EAG Expo, che include anche il co-locato SIE Expo e il London Casino & Gaming Show, ha aperto oggi 13 gennaio all’ExCeL London. Descritta dal presidente di EAG, Nick Harding, come una “data non negoziabile in agenda”, la fiera conta un numero record di 105 espositori provenienti da 11 nazioni.

Parlando durante il taglio del nastro — al quale hanno partecipato John Stergides di Electrocoin, sostenitore di EAG e del suo predecessore ATEI dal 1977, e Simon Fox, fondatore del nuovo espositore Robobike — Nick Harding ha dichiarato: “Una delle forze di EAG è il suo fascino duraturo e la capacità di connettersi con nuove realtà innovative come Robobike, che espone per la prima volta.”

Ha aggiunto: “EAG rappresenta un’opportunità straordinaria per il settore di ripartire, e siamo impazienti di proseguire il trend di crescita delle presenze, aumentate del 69% dal 2022. EAG è il luogo in cui l’industria inizia l’anno e dove i produttori presentano i prodotti che definiranno i prossimi dodici mesi.”

Accanto a un’area espositiva ricca di innovazione, EAG Expo propone anche un programma di seminari gratuiti composto da 23 sessioni che raccolgono le competenze di circa 50 relatori provenienti sia dall’interno sia dall’esterno del settore.

Tutti i seminari sono stati progettati per offrire contenuti concreti, guidati da esperti nei rispettivi campi. Il programma affronta un’ampia gamma di temi attuali, tra cui le sfide post budget per il settore, le tendenze del competitive socialising, la tecnologia per le sale giochi, diversità, equità e inclusione, responsabilità sociale e compliance, licensing, le difficoltà del settore pub, la costruzione del brand e il coinvolgimento del cliente.

