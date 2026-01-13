Newsletter

13 Gennaio 2026 - 18:12

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Taglio del nastro all’ExCeL London: EAG Expo 2026 tra esposizione e sessioni tematiche

L’edizione 2026 di EAG Expo, che include anche il co-locato SIE Expo e il London Casino & Gaming Show, ha aperto oggi 13 gennaio all’ExCeL London. Descritta dal presidente di

13 Gennaio 2026

Share the post "Taglio del nastro all’ExCeL London: EAG Expo 2026 tra esposizione e sessioni tematiche"

Stampa pagina

L’edizione 2026 di EAG Expo, che include anche il co-locato SIE Expo e il London Casino & Gaming Show, ha aperto oggi 13 gennaio all’ExCeL London. Descritta dal presidente di EAG, Nick Harding, come una “data non negoziabile in agenda”, la fiera conta un numero record di 105 espositori provenienti da 11 nazioni.

Parlando durante il taglio del nastro — al quale hanno partecipato John Stergides di Electrocoin, sostenitore di EAG e del suo predecessore ATEI dal 1977, e Simon Fox, fondatore del nuovo espositore Robobike — Nick Harding ha dichiarato: “Una delle forze di EAG è il suo fascino duraturo e la capacità di connettersi con nuove realtà innovative come Robobike, che espone per la prima volta.”

Ha aggiunto: “EAG rappresenta un’opportunità straordinaria per il settore di ripartire, e siamo impazienti di proseguire il trend di crescita delle presenze, aumentate del 69% dal 2022. EAG è il luogo in cui l’industria inizia l’anno e dove i produttori presentano i prodotti che definiranno i prossimi dodici mesi.”

Accanto a un’area espositiva ricca di innovazione, EAG Expo propone anche un programma di seminari gratuiti composto da 23 sessioni che raccolgono le competenze di circa 50 relatori provenienti sia dall’interno sia dall’esterno del settore.

Tutti i seminari sono stati progettati per offrire contenuti concreti, guidati da esperti nei rispettivi campi. Il programma affronta un’ampia gamma di temi attuali, tra cui le sfide post budget per il settore, le tendenze del competitive socialising, la tecnologia per le sale giochi, diversità, equità e inclusione, responsabilità sociale e compliance, licensing, le difficoltà del settore pub, la costruzione del brand e il coinvolgimento del cliente.

 

PressGiochi

Leggi anche

Il settore del gioco di Macao registra meno segnalazioni di operazioni sospette nel 2025

Taglio del nastro all’ExCeL London: EAG Expo 2026 tra esposizione e sessioni tematiche

Giochi e fisco, la Cassazione fa chiarezza su IVA, accertamenti bancari e deducibilità dei costi

Miliukov (Corytech): “Per Corytech, iGB Affiliate offre l’ambiente ideale per mostrare come la fintech possa semplificare la complessità.”

Kambi, report 2025 sui trend delle scommesse sportive: Bet Builder, Player Props e Trading basato sull’IA

StarCasinò arricchisce la sua offerta: arrivano in esclusiva i titoli di Swintt ed Elysium Studios

Luca Grisci entra nel Consiglio di Amministrazione di HBG Online Gaming

Serie A di nuovo in campo per il recupero della 16esima giornata

IGT protagonista a ICE Barcelona 2026: soluzioni globali per gaming, digitale e FinTech

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 28mila euro

Danimarca, in Ce nuovo progetto di legge su pubblicità al gioco e poteri di vigilanza del Spillemyndigheden

Taranto: sequestrati 10 apparecchi da gioco illegali in un centro ricreativo, sanzioni per 90mila euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy