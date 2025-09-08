EAG Expo, le registrazioni aprono in anticipo per un’edizione da record

Gli operatori del settore dell’intrattenimento fuori casa stanno già prenotando il loro posto per l’evento commerciale più importante dell’anno, con le registrazioni per l’EAG Expo di gennaio ora attive su www.eagexpo.com.

L’evento offre un’opportunità unica agli operatori, riunendo tre fiere business-to-business sotto lo stesso tetto:

Entertainment Attractions & Gaming Expo Europe

Social Immersive Entertainment Expo

London Casino & Gaming Show

Tutti e tre gli eventi si svolgeranno presso l’ExCeL di Londra dal 13 al 15 gennaio, una sede che negli ultimi anni ha beneficiato di un investimento di 350 milioni di sterline in strutture e infrastrutture.

Guardando avanti a quella che si preannuncia come l’edizione più grande di sempre, il presidente della fiera Nick Harding ha dichiarato: “EAG è una vetrina per tre generi di prodotto in un unico evento completo. La nostra fiera principale dedicata agli amusement, pilastro dell’industria britannica, è affiancata dai prodotti di ‘competitive socialising’ del SIE Expo e dal London Casino & Gaming Show, focalizzato sui prodotti di gioco per i mercati del Regno Unito e dell’Europa.”

“EAG è l’evento dove il settore si incontra, dove gli operatori individuano le tendenze e dove gli espositori lanciano le ultime innovazioni in grado di generare reddito in ogni ambito. Il nostro messaggio al mercato è chiaro: se operi o sei coinvolto nel settore degli Amusement, del CompSoc o del Gaming nel Regno Unito o in Europa con un’attività fisica, devi assolutamente essere a Londra a gennaio.”

Ha aggiunto: “L’opportunità offerta da EAG non va sottovalutata. Un censimento tra gli espositori ha mostrato che oltre 1.000 prodotti e innovazioni sono stati lanciati durante l’evento, rendendo la visita all’ExCeL di Londra una delle occasioni commerciali più redditizie dell’anno.”

“Aprendo le registrazioni prima del solito, speriamo di continuare a far crescere la partecipazione, che nel 2025 ha raggiunto 4.306 visitatori unici, con un aumento del 23% rispetto all’anno precedente e del 69% rispetto al 2022. Sono state rappresentate 1.973 aziende e il numero totale di giornate di visita ha raggiunto quota 6.100, un incremento del 42% rispetto al dato del 2024 (4.299). Il nostro team è impegnato a collaborare con la comunità degli espositori per stabilire nuovi record a gennaio e proseguire la crescita dell’evento.”

I visitatori beneficeranno di una nuova disposizione degli spazi per il 2026, come ha spiegato la direttrice della fiera Nicola Lazenby: “Ci siamo concentrati sulla riduzione del rumore e sull’illuminazione per garantire che tutti i nostri stakeholder possano incontrarsi e fare networking in un ambiente adatto al loro settore.”

“In base a queste esigenze, abbiamo posizionato il SIE Expo al centro dell’area espositiva, con EAG e LCG ai lati. Creare un’atmosfera specifica per ogni fiera è fondamentale, e crediamo che la disposizione EAG – SIE – LCG sia il modo migliore per raggiungere questo obiettivo.”

PressGiochi