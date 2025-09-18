EAG Expo lancia l’app per l’edizione 2026

Il team marketing che guida EAG Expo 2026 ha confermato che l’app ufficiale dell’evento è ora disponibile per il download.

Lanciata quattro mesi prima dell’apertura della fiera presso ExCeL London, l’app è stata sviluppata in risposta alle richieste degli espositori desiderosi di sfruttare appieno il potenziale commerciale del più grande evento B2B del Regno Unito dedicato al mercato dell’intrattenimento fuori casa.

Phil Gibbs, responsabile del supporto espositivo e marketing di EAG, ha dichiarato: “Collaboriamo con gli specialisti delle app per eventi Sitka da aprile per creare un’app che risponda alle esigenze della nostra base espositiva in crescita. Le app Sitka sono state scaricate da quasi 500.000 partecipanti delle fiere, e sono lieto di poter dire che stiamo lavorando con un partner tecnologico di livello Tier 1.”

“Pensata per soddisfare le esigenze dell’intera comunità EAG, l’app – o compagno digitale – offre una serie di funzionalità per migliorare l’esperienza di nuovi e già presenti partecipanti a EAG Expo, SIE Expo e al London Casino & Gaming Show. Gli espositori possono fissare appuntamenti, utilizzarla come vetrina per il proprio brand e generare interesse prima dell’apertura della fiera.”

“Per i visitatori, l’app consente di ottimizzare il tempo produttivo in fiera grazie a una mappa interattiva del piano espositivo, un programma personalizzato degli eventi, aggiornamenti dinamici e directory di espositori e prodotti.”

Ha aggiunto: “L’app fornisce agli stakeholder gli strumenti necessari per essere pienamente preparati con mesi di anticipo e cogliere ogni opportunità per massimizzare il ritorno sull’investimento. L’app EAG può essere scaricata visitando l’Apple App Store o il Google Play Store e cercando semplicemente ‘EAG Expo’.”

