EAG Expo: debutta il Tech Seminar ispirato a Paul Williams

EAG Expo annuncia una nuova iniziativa formativa nata dalla collaborazione con Sega Amusements International: un Tech Seminar pratico dedicato alla tecnologia degli arcade e all’anatomia dei PC, con focus su diagnostica di base e manutenzione preventiva. Il seminario, a partecipazione gratuita, è stato ideato dal compianto Paul Williams, scomparso nell’ottobre 2025 dopo una breve malattia, ed è rivolto a tecnici di livello entry e intermedio attivi nel settore.

L’appuntamento è fissato per lunedì 13 gennaio, dalle 11.00 alle 12.00, presso la Bacta Seminar Room 6, North Gallery, ExCeL London.

Il programma affronterà numerosi temi chiave, tra cui:

utilizzo del multimetro e sue funzioni;

differenza tra alimentazione e logica nei circuiti DC;

test di input e output per una diagnostica rapida e accurata;

comprensione dell’hardware dei computer;

strumenti di lavoro e pratiche di sicurezza;

componenti principali di un PC;

individuazione dei problemi hardware;

basi pratiche su RAM, storage, alimentazione e raffreddamento;

manutenzione preventiva;

il tema cruciale della scelta tra riparazione o sostituzione delle macchine.

Justin Burke, Chief Operating Officer di Sega Amusements International, ha spiegato: “L’idea del Tech Seminar è nata all’inizio del 2025 durante un incontro tra me, Paul Williams e Nick Harding. Realizzarlo oggi come omaggio a Paul, che ne è stato l’ideatore, è particolarmente significativo”.

A fargli eco Nick Harding, Chairman di EAG Expo: “Desidero innanzitutto ringraziare Justin e il team di Sega Amusements International per l’impegno e la competenza dimostrati nella realizzazione di questo seminario unico nel suo genere. È un vero privilegio per i visitatori di EAG poter imparare dai migliori professionisti del settore.

EAG Expo è una manifestazione ‘dell’industria per l’industria’ e l’introduzione di un Tech Seminar ispirato a Paul Williams, figura di riferimento dell’industria moderna, rafforza il nostro impegno nel rispondere alle esigenze di ogni componente dell’ecosistema land-based”.

La curatela del seminario è affidata a Jay Knott, Product Development and Technical Manager di Sega Amusements International, che ha sottolineato l’importanza di offrire contenuti concreti e immediatamente applicabili: “Si tratta del primo seminario di questo tipo che realizziamo ed è un’esclusiva di EAG. L’obiettivo è fornire ai partecipanti competenze pratiche da portare con sé e sviluppare nel tempo. Dotare i tecnici dei principi fondamentali della manutenzione delle macchine ridurrà la necessità di ricorrere ai call center, con un conseguente abbattimento dei tempi di inattività”.

Knott ha aggiunto: “Siamo entusiasti di accogliere i partecipanti in un contesto pratico e informale, immerso nelle ultime novità di prodotto e nei lanci delle principali aziende internazionali. Non esiste ambiente migliore per apprendere e approfondire”.

Paul Williams, scomparso il 14 ottobre 2025 dopo un periodo di malattia, era una figura di fama mondiale e altamente rispettata nel settore degli amusement, oltre a essere stato per oltre vent’anni la forza trainante dell’azienda da lui guidata.

EAG Expo si terrà dal 13 al 15 gennaio presso ExCeL London.

La registrazione è gratuita sul sito ufficiale: www.eagexpo.com.

PressGiochi