EAG Expo, cresce la partecipazione internazionale: il 17% dei visitatori proviene dall’estero

EAG Expo ha rafforzato la propria crescente dimensione internazionale con quasi 1 visitatore su 5 (17%) che ha viaggiato dall’estero per partecipare all’evento di punta di gennaio.

I dati diffusi dagli organizzatori mostrano che l’edizione 2026 di EAG Expo, insieme agli eventi co-locati SIE e London Casino and Gaming Show, ha attirato professionisti del settore provenienti da 52 Paesi.

Escludendo il Regno Unito, i primi dieci Paesi maggiormente rappresentati sono stati: Irlanda (82 visitatori), seguita da Germania (40), Paesi Bassi (36), Italia (35), Belgio (34), Svezia (33), Francia (29), Polonia (24), Spagna (23) e Stati Uniti (23).

Con il numero di visitatori unici rimasto sostanzialmente stabile a 4.282 (4.306 nel 2025, una variazione dello 0,6%), la principale fiera britannica dedicata al settore dell’intrattenimento fuori casa ha registrato la partecipazione di 2.043 aziende, in aumento rispetto alle 1.973 del 2025. La capacità di EAG di attrarre buyer da tutti i segmenti dell’intrattenimento fuori casa è stata ulteriormente confermata. I dati del 2026 mostrano che il segmento di maggiore interesse per i visitatori è stato FEC/Bowling/Indoor Play (25%), seguito da Sale da Gioco per Adulti (12%), Pub e Club (11%), Attrazioni Turistiche (8%), Casinò (7%), Competitive Socialising (3%) e Bingo (3%).

Riflettendo sulla sua prima edizione di EAG come presidente della manifestazione, Nick Harding ha dichiarato: “EAG 2026 ha riunito i settori dell’intrattenimento, del gaming e delle esperienze immersive sotto lo stesso tetto per una dinamica vetrina di tre giorni ricca di invenzione e innovazione. Con quello che è stato probabilmente il pubblico più orientato al business nella storia di EAG, un impressionante 86% dei partecipanti (3.682) erano decision maker all’interno delle proprie aziende, rendendo EAG a tutti gli effetti una fiera orientata agli acquisti.

Con 100 espositori distribuiti su una superficie record di oltre 6.000 metri quadrati, l’evento ha fornito una piattaforma vivace per lanci di prodotto, networking e interazioni commerciali significative, dettando il tono per l’anno di business a venire.”

Ha proseguito: “Al di là dei numeri principali, la partecipazione è rimasta forte durante tutti e tre i giorni, come dimostrato da un’energica giornata di apertura e da un ritmo sostenuto, con tempi di permanenza e affluenza complessiva sempre elevati.

Sono lieto che la co-locazione di SIE e LCG continui ad ampliare la portata dell’evento, riunendo un’ampia e rappresentativa sezione di aziende che presentano l’intero spettro dell’intrattenimento fuori casa, dagli amusement e gaming a bassa puntata fino ai casinò e alle esperienze immersive di nuova generazione.”

Il team ha già iniziato a pianificare l’edizione 2027, un processo che ancora una volta sarà realizzato in collaborazione con i nostri clienti. Dalle conversazioni avute durante la fiera e nel mese successivo emerge una volontà estremamente forte e determinata di consolidare la posizione di EAG tra i migliori eventi business del calendario. Non vedo l’ora di canalizzare questa energia e offrire un altro evento di successo per l’industria internazionale.”

I preparativi per EAG Expo ’27 sono partiti con slancio: il 49% dello spazio espositivo è stato riconfermato entro sole due settimane dalla chiusura dell’edizione 2026 presso ExCeL London.

Il volume di riconferme è senza precedenti nella storia di EAG e, secondo il presidente Nick Harding, riflette il feedback estremamente positivo ricevuto dalla comunità degli espositori.

Confermando l’energia e l’ottimismo che circondano EAG Expo, SIE e il London Casino and Gaming Show, ha dichiarato: “Pur non essendo mai possibile soddisfare tutti in ogni momento, la grande maggioranza dei feedback ricevuti da me, dalla Direttrice della fiera Nikki Lazenby e dal suo team è stata estremamente positiva.

Ciò che è particolarmente significativo e gratificante è che questa positività si è tradotta in azioni concrete, con espositori che si sono mossi tempestivamente per assicurarsi lo spazio per il prossimo gennaio. Questo ci permette di promuovere la loro presenza con maggiore anticipo nel ciclo di comunicazione e di utilizzare i canali EAG per dare visibilità ai nostri clienti presso un pubblico internazionale in crescita.”

Ha aggiunto: “Oltre a essere l’evento business più importante dell’anno, credo che EAG, SIE e il London Casino and Gaming Show rappresentino anche una celebrazione dell’industria dell’intrattenimento fuori casa. La combinazione di ‘commercio e comunità’ è una proposta convincente, che siamo orgogliosi di sostenere a beneficio dell’intero settore.”

