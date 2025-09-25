Newsletter

25 Settembre 2025 - 18:16

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

EAG Expo conferma la sua crescente attrattiva internazionale

La crescente dimensione internazionale di EAG Expo (13 – 15 gennaio, ExCeL London) è confermata dai dati di registrazione: visitatori provenienti da 21 Paesi al di fuori del Regno Unito

25 Settembre 2025

Share the post "EAG Expo conferma la sua crescente attrattiva internazionale"

Stampa pagina

La crescente dimensione internazionale di EAG Expo (13 – 15 gennaio, ExCeL London) è confermata dai dati di registrazione: visitatori provenienti da 21 Paesi al di fuori del Regno Unito hanno già confermato la loro presenza all’edizione di gennaio.

I numeri, raccolti nelle due settimane successive all’apertura delle registrazioni, comprendono operatori provenienti da Belgio, Danimarca, Francia, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Zambia e Zimbabwe.

Commentando il primo blocco di dati diffusi, la direttrice della manifestazione Nicola Lazenby ha dichiarato: “È un’ottima notizia per i nostri espositori che, oltre a incontrare tutti i settori dell’industria britannica dell’intrattenimento fuori casa, potranno dialogare con un pubblico internazionale, aumentando così il loro Return On Opportunity. Sebbene il pubblico principale resti quello nazionale, sono lieta di vedere che la formula dei tre eventi sotto lo stesso tetto – EAG, Social Immersive Entertainment Expo e London Casino & Gaming Show – stia attirando anche operatori stranieri. Il team di EAG ha lavorato con i nostri partner per offrire il b2b event che desideravano. Una delle richieste era l’apertura anticipata delle registrazioni, che abbiamo reso disponibile e promosso sia sui social sia tramite il nostro database di 15.000 ex partecipanti.”

Phil Gibbs, responsabile del supporto espositori e del marketing di EAG, ha aggiunto: “L’apertura anticipata delle registrazioni, mai avvenuta così presto nella storia recente della fiera, rientra in una campagna di supporto più ampia che ha visto anche lo sviluppo dell’app EAG – una piattaforma dinamica che consente ai visitatori di connettersi con gli espositori prima e durante l’evento – e il lancio di un nuovo sito web, più intuitivo e con una ricca gamma di materiali promozionali. Banner digitali, grafiche ed email template sono scaricabili direttamente dall’Ezone del sito ufficiale.”

L’obiettivo del team EAG è di crescere per il quarto anno consecutivo: dal 2022 a oggi, la partecipazione è aumentata del 69%, con l’edizione 2025 che ha registrato 4.306 visitatori unici, pari a un incremento annuo del 23%. Sono state rappresentate 1.973 aziende, con il 14% dei partecipanti provenienti dall’estero.

Registrazione gratuita su www.eagexpo.com

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Perugia, via libera al nuovo Piano contro il gioco d’azzardo: stanziati 227mila euro

EAG Expo conferma la sua crescente attrattiva internazionale

Gratta e Vinci: vinto 1.000.000€ online con Edizione Speciale VIP

Olanda: studio sull’influenza esercitata dalle piattaforme di gioco online sugli utenti

SAPAR presente alla Riunione del Comitato esecutivo Euromat a Berlino

Conto riassuntivo del Tesoro: dai giochi incassi per 2.7 mld di euro tra gennaio e maggio

Un tocco d’oriente con Bamboo Ways completa le nuove uscite della settimana su StarCasinò

Arezzo: sala scommesse chiusa per 15 giorni, era ritrovo di pregiudicati

Thailandia, respinto il progetto di legge sulla legalizzazione dei casinò

Spagna: le entrate delle scommesse crescono nonostante la pressione politica sui bonus

Svezia: accolta con favore la proposta di punire chi opera senza licenza

Conto riassuntivo del Tesoro: tra gennaio e aprile, dai giochi incassi per 2.3 mld di euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×