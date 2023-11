EAG Expo celebra i 50 anni dell’associazione Bacta

Si riunirà un pubblico internazionale di VIP e dignitari delle associazioni di categoria che rappresentano l’industria del divertimento in paesi tra cui Austria, Croazia, Germania, Irlanda, Italia, Montenegro, Paesi Bassi,

Si riunirà un pubblico internazionale di VIP e dignitari delle associazioni di categoria che rappresentano l’industria del divertimento in paesi tra cui Austria, Croazia, Germania, Irlanda, Italia, Montenegro, Paesi Bassi, Romania, Serbia, Spagna, Stati Uniti, nonché organismi gemelli del Regno Unito all’EAG Expo di gennaio per partecipare alle celebrazioni del cinquantesimo anno dell’associazione commerciale britannica Bacta.

Il presidente dell’EAG Martin Burlin ritiene che la fiera del settore offra lo sfondo ideale per le celebrazioni. Ha dichiarato: “Ogni decisione politica e ogni iniziativa dello spettacolo è stata e continuerà ad essere presa solo nel migliore interesse dei membri Bacta e dell’industria nel suo insieme. Ad esempio, il programma di seminari EAG cerca di soddisfare le esigenze aziendali degli operatori e quelle della catena di fornitura industriale. Allo stesso modo, avere nove organizzazioni no-profit che hanno donato spazio gratuito sul Bacta Safer Gambling Hub dimostra l’importanza centrale della responsabilità sociale per il settore e l’impegno a rafforzare e promuovere le migliori pratiche. Sono lieto che le celebrazioni del cinquantesimo compleanno di Bacta inizieranno all’EAG e si svolgeranno di fronte a così tanti espositori e visitatori”.

Gli oltre 4.000 operatori provenienti da settori quali centri di intrattenimento per famiglie, centri di gioco per adulti, moli sul mare, attrazioni per il tempo libero, bar, club, sale bingo e centri bowling sono attesi all’edizione 2024 di EAG, Expo (16 – 18 gennaio, ExCeL, Londra) avranno l’opportunità di accedere agli ultimi lanci di prodotti e innovazioni di circa 100 marchi leader, condividere intuizioni ed esperienze con colleghi del settore, tenere il passo con gli sviluppi che incidono sulla responsabilità sociale, celebrare l’eccellenza del settore ai Bacta Annual Awards e partecipare al programma di seminari EAG.

