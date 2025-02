EAG Expo: aumentata partecipazione alla fiera del 23% e confermato lo status di evento leader del settore in UK

L’edizione 2025 di EAG Expo (ExCeL London 14-16 gennaio), che comprendeva 100 stand che occupavano 4.958 metri quadrati di spazio, ha registrato una crescita per il terzo anno consecutivo, sottolineando

L’edizione 2025 di EAG Expo (ExCeL London 14-16 gennaio), che comprendeva 100 stand che occupavano 4.958 metri quadrati di spazio, ha registrato una crescita per il terzo anno consecutivo, sottolineando il suo status di principale fiera commerciale del Regno Unito per l’industria dell’intrattenimento fuori casa.

Bacta, l’associazione commerciale del Regno Unito che possiede e organizza EAG, ha confermato che il numero di visitatori unici è salito a 4.306, con un aumento del 23% rispetto all’anno precedente. Le visite hanno superato quota 6.000 (6.100), un aumento del 42% rispetto alla cifra del 2024 di 4.299.

Le cifre rappresentano una notevole spinta alla decisione strategica di lanciare la SIE Expo (SIE) co-localizzata che ha presentato tutte le forme di intrattenimento immersivo, competitivo e sociale insieme al London Casino and Gaming Show (LCG), entrambi sono riusciti a coinvolgere nuovi pubblici complementari e hanno contribuito a migliorare l’esperienza di intrattenimento complessiva dell’EAG.

Nick Harding, succeduto a Martin Burlin come presidente dell’EAG Expo, ritiene che la proposta rinnovata dello show fornisca una potente piattaforma per la crescita futura. “Abbiamo analizzato attentamente i dati sulle presenze e ci sono moltissime ragioni per essere davvero ottimisti sul futuro dello show”, ha affermato.

“Gli espositori vogliono vedere gli acquirenti e la nostra analisi conferma che l’84% di coloro che hanno partecipato a EAG, SIE e LCG sono stati definiti come decisori all’interno delle loro organizzazioni.

Il team ha anche analizzato il numero di aziende presenti a ExCeL London e, in tutti e tre gli eventi co-localizzati, il totale era 1.973, comprendente EAG: 1.562, LCG: 245 e SIE: 166.

Il mio punto di vista, in quanto persona che ha partecipato a molte fiere diverse del settore sia nel Regno Unito che sulla scena internazionale, è che il numero di aziende rappresentate da visitatori decisionali è un modo molto più perspicace di misurare il valore di un evento nell’aiutare i suoi espositori a raggiungere i loro obiettivi aziendali e commerciali”.

La capacità di EAG di attrarre acquirenti da tutti i settori dell’intrattenimento fuori casa è stata anche messa in risalto dai dati del 2025. Il settore verticale di maggiore interesse per i partecipanti è stato Amusement: 35% dei visitatori, seguito da Adult Gaming Centres (19%), Pubs and Clubs (15%), Visitor Attractions (14%), Casino (9%), Competitive Socialising (4%) e Bingo (4%).

EAG è anche riuscita a far crescere la sua comunità internazionale di visitatori con il 14% del totale che si è recato alle fiere di Londra da fuori dal Regno Unito.

Guardando al 2026, Harding ha aggiunto: “Questa è una grande piattaforma su cui costruire e sono stato felice del feedback che abbiamo ricevuto sia dagli espositori che dai visitatori.

I due nuovi eventi co-localizzati hanno avuto un lancio di grande successo e stiamo già accettando prenotazioni da organizzazioni di espositori che hanno utilizzato il 2025 come esercizio di raccolta di informazioni e sono rimasti colpiti da ciò che hanno visto.

Siamo nel mezzo di un ampio sondaggio sulla soddisfazione digitale dei visitatori e ogni espositore viene consultato individualmente da un membro del team EAG. I risultati della nostra ricerca sui clienti saranno inseriti nel programma di sviluppo per le fiere del 2026 che si terranno il 13/14/15 gennaio presso l’ExCeL di Londra”.

