EAG 2026 sarà l’edizione più grande di sempre: espositori presenti per la prima volta che aggiungono il fattore X all’evento

L’edizione 2026 di EAG, che include anche il co-locato SIE Expo e il London Casino and Gaming Show (13–15 gennaio), è stata confermata come la più grande mai realizzata.

La fiera annuale dedicata ai settori dell’intrattenimento fuori casa ospiterà 105 espositori provenienti da 11 paesi e occuperà oltre 6.000 m² netti presso ExCeL London, il principale spazio espositivo della capitale.

I paesi rappresentati sul piano espositivo includono: Argentina, Australia, Canada, Germania, India, Giordania, Paesi Bassi, Polonia, Taiwan, Stati Uniti e, naturalmente, il Regno Unito.

Quasi il 30% degli espositori partecipa per la prima volta all’EAG Show: i 29 debuttanti comprendono 501 Entertainment Ltd, AttackSense Ltd, Bowling Vision Ltd, Club Insure Limited, Clear Digital, CountR, Croci, Cue IQ Ltd, Full Amusement Park Software Solution, Galaxy Games, Gamechangers, Hainsworth, iPlayCO, Intercross Technologies Ltd, Karl Funk GmbH & Co. KG, Kuo Kau Paper Products Co., Ltd, New Apex Ltd, Pirates Cove, Radical Shock, Rilix LLC, Robobike Ltd, Russko, Smiffys, Social Rivals Ltd, Stratton Technical Distribution Ltd, Target Sports Ltd, Transcend Information Inc, Travel Online Group Limited e TVD (NW) Ltd.

Riflettendo sull’ampiezza degli espositori presenti, il presidente di EAG Nick Harding ha dichiarato: «I visitatori possono esplorare la consolidata esposizione dedicata alle attrazioni, il SIE Expo per il competitive socialising e il London Casino and Gaming Show per i prodotti destinati ai casinò del Regno Unito e dell’Europa — tutto in un unico luogo. È una piattaforma integrata ed efficiente per scoprire innovazioni, incontrare fornitori e accedere a nuove opportunità di business, definendo il tono dell’anno che inizia. I nuovi espositori portano il fattore X e offrono ai partecipanti una prospettiva fresca e un nuovo approccio all’intrattenimento fuori casa, contribuendo a mantenere la fiera dinamica e rilevante.»

L’evento di punta per il settore dell’intrattenimento fuori casa include anche un programma di seminari gratuiti composto da 23 sessioni e che coinvolge circa 50 relatori provenienti sia dall’interno sia dall’esterno dell’industria.

Harding ha aggiunto: «Lo scopo delle sessioni formative è aggiungere un’ulteriore dimensione all’esperienza EAG, complementando le migliaia di prodotti e servizi presentati da oltre 100 espositori. Tutti i seminari sono stati curati per offrire contenuti concreti, guidati da esperti nei rispettivi settori. Sono particolarmente lieto di accogliere l’imprenditore australiano e guru del competitive socialising Steve Wools, Simon Thomas, Executive Chairman dell’Hippodrome Casino; Mike Kill, CEO della Night Time Industries Association; Jade Craig, CEO di Gamechangers Organisation; Matt Zarb-Cousin, co-fondatore di Gamban; e David Lucas, consulente in materia di gioco, alcol e licenze per l’intrattenimento.»

Il programma di EAG affronta un’ampia gamma di temi attuali, tra cui le tendenze nel competitive socialising, la tecnologia per le sale giochi, responsabilità sociale e compliance, licenze, le sfide del settore pub nel Regno Unito, la costruzione del brand e il coinvolgimento del cliente.

PressGiochi