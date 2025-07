EAG 2026: nuova pianta espositiva e ingresso unico per migliorare l’esperienza dei visitatori

Gli organizzatori di EAG hanno confermato i dettagli della nuova pianta espositiva per il 2026, introdotta per migliorare il flusso dei visitatori all’interno dei padiglioni dell’ExCeL London e per offrire

Gli organizzatori di EAG hanno confermato i dettagli della nuova pianta espositiva per il 2026, introdotta per migliorare il flusso dei visitatori all’interno dei padiglioni dell’ExCeL London e per offrire ambienti adeguati in grado di soddisfare le esigenze degli espositori di EAG, SIE Expo e del London Casino and Gaming Show.

Illustrando il nuovo formato, la Direttrice della Fiera EAG, Nicola Lazenby, ha dichiarato: “Con tre esposizioni, ciascuna con esigenze e caratteristiche differenti, ci siamo concentrati su aspetti come il livello del rumore e l’illuminazione, per assicurarci che tutti i nostri espositori dispongano delle condizioni ideali per presentare al meglio i propri prodotti e incontrare i buyer in un ambiente adeguato al loro settore. A differenza, ad esempio, di una fiera IT, dove il layout è spesso standardizzato e ‘preconfezionato’, noi dobbiamo soddisfare una molteplicità di esigenze differenti. Gli espositori del settore casino e gaming desideravano un livello sonoro più ambientale, ma la vicinanza con l’atmosfera frenetica degli stand EAG rendeva difficile ottenere questo risultato. Per rispondere a queste esigenze, abbiamo deciso di collocare il SIE Expo al centro dell’area espositiva, con EAG e LCG posizionati rispettivamente ai lati.”

“In sostanza, il SIE Expo sarà leggermente più tranquillo rispetto all’EAG, e questo ci ha permesso di creare una gradazione sonora coerente lungo tutto il percorso espositivo. Creare l’atmosfera giusta è fondamentale, e riteniamo che il layout EAG – SIE – LCG sia il modo migliore per raggiungere questo obiettivo.”

Altri cambiamenti riguarderanno lo spostamento di aree tematiche che fungeranno da punti focali per attrarre i visitatori.

“Alcune aree tematiche sono state spostate, e ne verranno aggiunte di nuove, ha confermato Lazenby. “La Bacta Lounge sarà collocata nell’angolo in alto a sinistra e il teatro per i seminari del SIE Expo sarà posizionato sul retro della fiera. Inoltre, diversi espositori hanno scelto di cambiare la propria posizione, il che incoraggerà i visitatori ad esplorare l’intera area espositiva.”

Per l’edizione 2026, EAG avrà un unico ingresso e un’unica uscita, creando così un punto di contatto di forte impatto per i visitatori.

Il Presidente di EAG, Nick Harding, ha spiegato: “Dopo lunghe discussioni, abbiamo deciso che avere un solo ingresso ci permetterà di controllare meglio il flusso dei visitatori, creare un punto d’accesso che rappresenti al meglio un’esposizione dedicata a divertimento, socializzazione competitiva e gioco e indirizzare in modo più efficace i visitatori verso le tre componenti principali della fiera.”

“Questo ci consentirà anche di assicurarci che i messaggi chiave relativi all’edizione di gennaio siano la prima cosa che i visitatori vedranno all’ingresso, e che le informazioni sulla fiera del 2027 siano l’ultima cosa che vedranno all’uscita.”

PressGiochi