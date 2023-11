EAG 2024: un nuovo seminario dedicato all’high street

EAG, la fiera leader che si rivolge sia al settore dell’intrattenimento pay-to-play che dell’intrattenimento a basso rischio (16-18 gennaio, ExCeL Londra) ha annunciato la creazione di un nuovo importante seminario dedicato all’high street e che presenterà relatori ospiti tra cui Michael Kill, amministratore delegato della Night Time Industries Association.

Si svolgerà tra le 13:00 e le 14:30 a metà giornata dell’EAG, il Summit di High Street esplorerà le questioni dominanti che devono affrontare i rivenditori di High Street e la dinamica con i settori dei giochi e dei divertimenti a bassa posta in gioco.

Uno dei cinque seminari in programma presso EAG, beneficerà delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza dei relatori invitati provenienti sia dall’interno che dall’esterno dei settori dei giochi/divertimenti.

Il presidente dell’EAG, Martin Burlin, ha dichiarato: “Lavorando in collaborazione con l’associazione commerciale britannica bacta, sono lieto che siamo stati in grado di garantire la partecipazione di James Lowman, CEO dell’Association of Convenience Stores, un’organizzazione che ha una vasta esperienza nel fare lobbying sui politici

a nome dei 33.500 piccoli rivenditori che rappresenta. Oltre a James, EAG darà il benvenuto anche a Michael Kill, amministratore delegato della Night Time Industries Association, un organismo che è stato determinante nella sensibilizzazione sui significativi impatti economici e sociali positivi del settore.

Con un numero crescente di centri di gioco per adulti che adottano l’apertura 24 ore su 24, i luoghi di gioco a bassa posta contribuiscono in modo importante all’economia notturna.

Dall’interno del settore, il direttore delle pubbliche relazioni e politiche di MERKUR UK, Tony Boulton, delineerà la sua esperienza professionale su come rispondere e interagire con gli attivisti locali anti-gioco d’azzardo, inclusa la gestione di eventuali successive ricadute mediatiche.

Il seminario sarà sostenuto da un’analisi economica delle High Street fornita da Pragmatix Consultancy”.

EAG attira operatori da settori quali centri di intrattenimento per famiglie, centri di gioco per adulti, attrazioni per il tempo libero, bar, club, sale bingo e centri bowling.

Di proprietà dell’associazione commerciale britannica bacta e con oltre 100 marchi e aziende, EAG è un “must” per gli operatori che desiderano mantenere le proprie sedi un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Per ulteriori informazioni sull’ingresso gratuito a EAG Expo: https://www.eagexpo.com

PressGiochi è media partner dell’evento