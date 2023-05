EAG 2024 si svolgerà dal 16 al 18 gennaio

Il team organizzativo di EAG ha risposto alle richieste di tutta la comunità di stakeholders per spostare ulteriormente lo spettacolo a gennaio. EAG 2024, che dà il via all’anno per

Il team organizzativo di EAG ha risposto alle richieste di tutta la comunità di stakeholders per spostare ulteriormente lo spettacolo a gennaio.

EAG 2024, che dà il via all’anno per molte migliaia di operatori di intrattenimento, amusement e giochi a basso rischio, si svolgerà dal 16 al 18 gennaio ancora una volta presso la sede di ExCeL, a Londra.

Confermando lo sviluppo, il presidente dello spettacolo Martin Burlin, ha dichiarato: “Le tradizionali date di gennaio di EAG sono vitali per il ciclo di acquisto che è alla base del nostro settore e che è così importante sia per i fornitori di giochi che per gli operatori.

In occasione dell’incontro autunnale con gli espositori EAG, ci è stato chiesto di valutare le possibilità di mantenere gennaio come data per l’evento ma di spostare l’appuntamento più in là rispetto alle vacanze natalizie. Poiché sono sicuro che tutti apprezzeranno lo spostamento delle date, sono lieto di confermare che, avendo lavorato a stretto contatto con il team di ExCeL, siamo stati in grado di garantire queste nuove date nella terza settimana di gennaio”.

Burlin ha aggiunto: “Vorrei ringraziare tutti i nostri espositori che hanno partecipato a questo processo.

Non tutti volevano cambiare le date in questo modo, ma erano comunque pronti a sostenere l’opinione della maggioranza che credo sia una riflessione sull’importanza che l’industria attribuisce allo spettacolo per offrire i divertimenti innovativi e i prodotti di gioco di intrattenimento”.

Guardando al 2024, Martin Burlin ritiene che siano state poste solide basi dalle quali EAG può continuare a crescere e prosperare.

Ha dichiarato: “Il direttore dello spettacolo Nicola Lazenby, che si è unito a noi a settembre, ha fatto passi da gigante in pochissimo tempo aiutando a ristabilire lo spettacolo dopo le turbolenze causate da Covid e l’impatto della pandemia sia sugli eventi dal vivo che sul nostro settore B2C”.

PressGiochi