EAG 2023, registrazioni in aumento del 58% rispetto al 2020

L’EAG 2023, che si svolgerà dal 10 al 12 gennaio all’ExCeL di Londra, è sulla buona strada per essere uno dei più grandi degli ultimi tempi, con registrazioni di visitatori simili quasi il 60% in più rispetto alla cifra del 2020, l’ultima edizione del la principale mostra di divertimenti e giochi a basso rischio del settore che si svolgerà prima della pandemia.

Il direttore dello spettacolo EAG, Nicola Lazenby, ha dichiarato: “Annunciamo queste cifre prima di dicembre, che è il mese chiave per le registrazioni dello spettacolo. Il messaggio della nostra campagna al mercato è “Partecipa all’azione” e l’invito sembra risuonare con migliaia di operatori che avranno accesso a uno spazio espositivo ricco di innovazione, un programma di seminari incentrato sul business e il primo hub di gioco d’azzardo più sicuro dedicato al settore dei premi bassi con puntate basse e con i principali esperti di gioco d’azzardo più sicuri del settore”.

Delineando la composizione dello show floor di EAG, ha dichiarato: “I visitatori verranno a EAG per una serie di motivi, ma la motivazione chiave deve essere l’accesso che lo spettacolo fornisce ai principali innovatori e creatori di giochi del settore. Sono lieto di confermare che il nostro elenco di espositori a contratto include marchi come Astrosystems, Bandai Namco Amusement Europe, Blueprint Operations, Crown Leisure, Electrocoin, Eurocoin, Game Payment Technology, Inspired Entertainment, Novomatic Gaming, NSM Music, PMS International Group , Reflex Gaming, SB Machines, Sega Amusements International Ltd, UDC e Whitehouse Leisure – tra molti altri.”

Sottolineando l’importanza di EAG dal punto di vista del settore, l’amministratore delegato di bacta John White ha dichiarato: “A causa della sua programmazione di gennaio, EAG è sempre stato l’evento in cui l’industria ha fissato la sua bancarella per l’anno a venire. Se come molti commentatori e addetti ai lavori politici hanno suggerito che il governo britannico pubblichi il tanto atteso white paper sul gioco d’azzardo prima di Natale, EAG 2023 sarà la prima opportunità per mobilitare il settore e lanciare ufficialmente la nostra risposta strategica alle raccomandazioni contenute nel white paper carta”.

” Ha aggiunto: “Tutte le conversazioni che ho avuto con i membri di bacta su EAG sono state molto positive e bacta utilizzerà la meravigliosa piattaforma che lo spettacolo fornisce per celebrare il settore che serviamo”.

PressGiochi