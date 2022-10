EAG 2023: influencer e innovatori del settore confermano la loro presenza all’ExCeL di Londra

L’EAG 2023, che si svolgerà dal 10 al 12 gennaio all’ExCeL di Londra, lancerà l’anno commerciale in un certo stile dopo la conferma che molti dei principali innovatori e creatori di giochi del settore hanno già confermato la loro presenza in fiera. L’elenco degli espositori convenzionati comprende marchi leader tra cui Astrosystems, Bandai Namco Amusement Europe, Blueprint Operations, Crown Leisure, Electrocoin, Game Payment Technology, Novomatic Gaming, NSM Music, PMS International Group, Reflex Gaming, SB Machines e Whitehouse Leisure, tra molti altri.

Riflettendo sulla formazione, Nicola Lazenby, recentemente nominato Direttore di EAG, ha dichiarato: “Mancano tre mesi all’apertura di questo spettacolo di punta all’ExCeL e sono lieto di confermare che la planimetria include già così tanti dei principali innovatori del settore. La forza di EAG sta nella sua capacità di riunire tutti i settori rappresentati da bacta, il che garantisce che lo spettacolo rimanga totalmente pertinente alle esigenze aziendali del settore.

“Il nostro obiettivo è fornire uno spazio espositivo che rifletta il fermento e l’energia del settore e sono fiducioso che saremo in grado di raggiungere questo obiettivo avendo assicurato il supporto di espositori che hanno un track record sia per l’innovazione che per la creatività”.

Paolo Sidoli, amministratore delegato di SB Machines, il centro di vendita e assistenza per le giostre per bambini a gettoni italiane ed espositore fondatore di EAG, ritiene che l’evento leader nel Regno Unito offra molti fronti diversi sia per gli espositori che per i visitatori.

Sidoli, che funge anche da presidente della regione del Galles del Sud di bacta, ha spiegato: “EAG consente alla nostra azienda di mostrare le ultime attrezzature nel momento giusto dell’anno e in tempo per la nuova stagione, funge anche da importante luogo di incontro con cui confrontarsi clienti che altrimenti mancherebbero nel corso dell’anno. Un’area che a volte viene trascurata è l’opportunità che EAG offre agli espositori di riunirsi per discutere nuove idee, identificare le tendenze del mercato ed esplorare nuove opportunità commerciali. Avere del tempo faccia a faccia con i clienti è fondamentale e mostre come EAG consentono agli operatori di provare le migliori attrezzature e ottenere opzioni personalizzate per le loro sedi”.

Ha aggiunto: “L’ampiezza del prodotto in mostra è unica per EAG. Gli spettacoli di divertimento non hanno attrezzature per il gioco d’azzardo, ma EAG riesce a riunire questi due settori di prodotti complementari in un unico evento, che è la chiave per lo sviluppo dell’industria del Regno Unito”.

Fornendo uno spazio espositivo di livello mondiale e un’opportunità senza rivali per l’industria dei giochi e dei divertimenti a basso rischio di incontrarsi, fare rete, socializzare e pianificare per l’anno a venire, EAG riunisce espositori provenienti da tutto il settore del tempo libero, compresi i produttori di divertimenti a gettoni attrezzature, giostre per bambini, gru, attrezzature per bingo, pusher, biliardo, flipper, video, air hockey, attrezzature per giochi low-stake, musica di sottofondo e juke box, riscatto, cambiamonete, novità-vending, peluche, sistemi di pagamento, nuove tecnologie di intrattenimento , esperienze di realtà virtuale e aumentata, nonché una serie di altri servizi accessori relativi al tempo libero.

PressGiochi