EAG 2023, gli organizzatori congermano un programma ricco di seminari

Gli organizzatori di EAG 2023 (10-12 gennaio, ExCeL London), il principale spettacolo di divertimenti e giochi , hanno confermato un seminario e un programma di apprendimento che comprende sei flussi gratuiti. Il programma, che è stato messo insieme dagli organizzatori di EAG in collaborazione con l’associazione di categoria britannica bacta, affronta una serie di argomenti e questioni del settore, tra cui gioco d’azzardo più sicuro, impegno politico e social media, oltre a fornire spunti pratici su come ridurre i costi aziendali.

Il programma delle due giornate prevede:

Martedì 10 gennaio:

Pubs And Clubs Summit: Ccn la presenza di leader di pensiero tra cui Kate Nicholls OBE – CEO UKHospitality, il Summit è un’opportunità per operatori e proprietari di locali di impegnarsi direttamente sulle questioni che riguardano direttamente le prestazioni delle macchine, dalla politica pubblica ai vantaggi operativi.

Gioco d’azzardo più sicuro: una guida “come fare” per migliorare il coinvolgimento dei clienti: esperti nel campo del gioco d’azzardo più sicuro discuteranno dei progressi compiuti dal settore nella modernizzazione del coinvolgimento dei clienti e quali misure possono essere intraprese per aumentare le pratiche attuali al meglio.

Come utilizzare i social media per aumentare le visite: Tom Flynn, Head of Digital presso SEC Newgate, esaminerà come una presenza sui social media può contribuire a generare migliaia di entrate mai viste prima.

Mercoledì 11 gennaio:

Impegno politico: esperti tra cui John White CEO bacta, Miles Baron CEO Bingo Association e lo specialista di affari pubblici Chris White di SEC Newgate discuteranno, tra gli altri argomenti, delle implicazioni per gli operatori del tempo libero di una vittoria laburista alle prossime elezioni generali.

Opportunità di intrattenimento di Social Entertainment: Kevin Williams di Spider Entertainment coprirà l’ultima tendenza della “socializzazione competitiva” e il suo impatto sui settori dei divertimenti e dell’ospitalità.

Taglio delle bollette energetiche: gli specialisti E2 Services illustreranno una serie di passaggi per ridurre le bollette energetiche aziendali e, infine, arrivare a zero emissioni di carbonio.

EAG 2023 è sulla buona strada per eclissare le dimensioni fisiche dello spettacolo del 2022 con gli ultimi dati che confermano che la superficie venduta è di soli 84 mq inferiore al totale per il 2022, un mese prima dell’apertura delle porte all’ExCeL di Londra. Il direttore dello spettacolo EAG Nicola Lazenby è fiducioso che i cartelli esauriti per EAG verranno pubblicati nel prossimo mese.

Ha dichiarato: “Arrivare a questa fase del ciclo della campagna e avere meno di 100 mq di spazio da vendere è un risultato positivo. Queste statistiche, unite all’aumento del 58% del numero di operatori che si registrano per far parte dell’esperienza EAG, sono di buon auspicio per gennaio”.

