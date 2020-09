È la settima casa vinta a Milano e ben 22 in Lombardia. La Lombardia si classifica al secondo posto in Italia come numero di vincite, mentre il Lazio continua a detenere il primato tra le regioni.

Nell’estrazione di lunedì 28 settembre è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il “5” è stato centrato a Milano (MI) presso il punto vendita Sisal Tabacchi situato in Piazza Ferravilla, 3; la combinazione vincente: 7, 10, 15, 16, 23. Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 141 le case assegnate.

Premi:

Il premio di prima categoria -5 numeri su 40- è costituito da 500.000€, che sono così ripartiti: 200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti.

Quando avviene l’estrazione: estrazione quotidiana a soli 2 euro, alle ore 20.00.

www.vincicasa.it: per controllare le probabilità di vincita, i numeri vincenti e verificare le giocate, così come comprendere il modo di riscuotere le vincite, o leggere tutte le curiosità sui vincitori, si potrà accedere al sito informativo www.vincicasa.it o sul portale informativo di GiochiNumerici.info. Nella sezione Vincitori sarà entusiasmante poter scoprire progressivamente dove sono state vinte le case.

Come si ritira il premio di prima categoria: per riscuotere il premio, i vincitori potranno presentare la ricevuta vincente presso gli Uffici Premi Sisal di Milano (Via A. Tocqueville 13) o di Roma (V.le Sacco e Vanzetti, 89).

PressGiochi