E-gaming e responsabilità sociale d’impresa: il caso The Sims 4 Vita ecologica

La nuova espansione in uscita sul mercato nel segno dell’amore per il green

Proviamo a sfatare fin dalle prime righe di questo articolo uno dei luoghi comuni più frequenti che hanno a che fare con l’universo degli e-games: questi videogiochi di ultima generazione non sempre hanno come scopo ultimo solo quello di intrattenere e divertire la più ampia platea di pubblico possibile, composta da giovani e meno giovani, ma possono anche assolvere a una funzione di tipo pedagogico-educativa. Detto più semplicemente, alcuni titoli famosi, attualmente in commercio o in procinto di esserlo, sono stati progettati per insegnarci qualcosa. Questo è il caso della nuova espansione di The Sims 4 in uscita a giugno dal titolo “Vita ecologica” . Il sogno di poter condurre un’esistenza all’insegna del green risulterà fattibile all’interno di questa opera di EA che promette di stupire gli appassionati della serie grazie alle infinite possibilità che avremo a disposizione per dedicarci completamente alla cura dell’ambiente coltivando ad esempio verdure, restaurando mobili o addirittura lavorando il legno. Il nostro rapporto con Madre Natura dovrà necessariamente cambiare se vorremo fare strada in questo capitolo di The Sims 4 e ciò speriamo possa influenzare positivamente anche il nostro modo di porci nei confronti dell’ambiente nella reale quotidianità di tutti i giorni. Electronic Arts lavorando alacremente alla realizzazione di Vita ecologica ha deciso di promuovere un comportamento socialmente responsabile rispondendo alle aspettative di tipo ambientale degli stakeholders, ossia l’odierna comunità globale. Questa scelta ben precisa rientra a tutti gli effetti nella categoria di responsabilità sociale d’impresa intesa quale pratica virtuosa non meramente collegata a un tornaconto economico. Certo, la famosissima casa produttrice di videogiochi con sede a Redwood City in California con questa mossa ottiene un vantaggio competitivo spendibile sul proprio mercato di riferimento, ma il solo fatto di dedicare un capitolo di The Sims all’amore per la natura è di per sé un gesto molto apprezzabile visto quante persone, acquistando il nuovo titolo, potranno finalmente “convertirsi” al green.

Aspettando (con trepidazione) il 5 giugno

Con l’avvento ai primi di giugno di The Sims 4 Vita ecologica, l’editore di videogiochi Electronic Arts ha deciso di dedicare un capitolo di una delle saghe di simulazione più riuscite degli ultimi anni alla natura e in particolare alle energie rinnovabili. L’ambiente e il rispetto dello stesso saranno gli argomenti cardine di questo videogame che ci darà l’opportunità di costruire la nostra città green, riciclare la spazzatura, coltivare l’orto verticale all’esterno della nostra dimora e tanto altro ancora. La casa produttrice EA ha pensato bene non solo di mettere velocemente in commercio un prodotto ludico che piacerà ancora una volta a tutti ma di educare i gamer a una delle tematiche più importanti degli ultimi tempi: la salvaguardia dell’ecosistema. Abituati come siamo a esaltarci per gli e-Sports, ovvero i videogiochi online del momento che annoverano titoli pazzeschi come Dota 2 e League of Legends con tanto di gaming tour internazionali come l’ indimenticabile Intel Extreme Masters di Katowice dove i players erano soliti sfidarsi a colpi di StarCraft II e Counter-Strike: Global Offensive, una volta che proveremo il nuovo The Sims 4 ci accorgeremo di quanto possa essere divertente (e istruttivo) giocare a un e-game in solitaria, anche offline, come quello di EA. Se amate la politica, sappiate che dal 5 giugno in avanti potrete promuovere una serie di piani d’azione di vicinato in modo da trasformare il vostro nel quartiere più verde che ci sia. E se tutto ciò ancora non fosse sufficiente per voi che da sempre avete a cuore l’ecologia, tenete presente che questo videogioco vi darà modo di sperimentare i lavori del futuro tra cui progettista civile e artigiano freelance. Insomma: The Sims 4 versione green sarà una vera e propria ode all’ambiente. E Greta Thunberg ringrazia.

Occhio a come agite e vi comportate!

Qualcuno potrebbe magari pensare di affrontare il nuovo titolo di Electronic Arts con superficialità, stando poco attento a non inquinare. Un consiglio: non fatelo. Agire con un approccio novecentesco alla tematica ambiente o addirittura non agire affatto significa fallire fin dai primi minuti di gameplay. Solo se deciderete di impegnarvi per la salvaguardia dell’ecosistema sarete in grado di trasformare il mondo che vi circonda e fare la differenza in Vita ecologica. Ora che lo sapete, ricordate di mantenere il vostro giardino virtuale pulito e, tra le altre cose, non dimenticate di differenziare la spazzatura e adoperare il più possibile solamente oggetti eco-compatibili.

