E-commerce: come convertire gli utenti in clienti e ampliare il volume d’affari?

Sono sempre di più i venditori e gli utenti che si affidano alle ecommerce per vendere e fare acquisti, i motivi sono chiari e riguardano i numerosi vantaggi che questo nuovo tipo di negozi online riescono ad offrire ad entrambe le parti. Per i venditori, c’è un abbattimento delle spese di gestione dell’attività e la possibilità di vendere in tutto il mondo a qualsiasi ora del giorno o della notte. Per gli acquirenti, i vantaggi principali riguardano i prezzi più convenienti rispetto ai negozi fisici e la possibilità di valutare più offerte confrontando in breve tempo più siti di vendita.

Per gestire in maniera ottimale la tua ecommerce, devi essere presente sulle piattaforme social più utilizzate dagli utenti e offrire contenuti interessanti, questo ti permetterà di raggiungere un numero sempre maggiore di persone, ma per convertirli in followers e successivamente in clienti attivi che acquistino i tuoi prodotti, è importante affidarsi alle migliori strategie di digital marketing e funnel marketing, in questo modo riuscirai ad ampliare il volume d’affari e otterrai maggiori guadagni. Ecco alcuni consigli utili per migliorare la strategia di marketing attraverso gli strumenti che internet mette a disposizione.

Ottimizzazione SEO nei motori di ricerca

Sfruttare il marketing dei motori di ricerca è sicuramente il miglior modo per ottimizzare dal punto di vista SEO l’ecommerce e aumentare il traffico. Scegliendo con cura le parole chiave da inserire del sito, nel blog, nei video e nei contenuti che condividi attraverso le pagine social aziendali. È importante curare i contenuti scritti e non copiare, in quanto Google penalizza questo tipo di frodi editoriali. Dare spazio alla creatività, essere originali e creare contenuti interessanti per gli utenti è il modo migliore per aumentare i followers e ottimizzare l’ecommerce fra le prime pagine dei motori di ricerca.

Social media marketing

I social media sono ormai uno strumento indispensabile per tutte l’ecommerce che vogliono aumentare i profitti, migliorare il traffico sulla propria pagina aziendale significa ampliare anche il traffico sul proprio sito. Attraverso il digital marketing è possibile convertire i followers in clienti, per far si che ciò avvenga, è necessario condividere in maniera costante contenuti che siano interessanti e stimolanti per gli utenti.

Una volta creata la pagina aziendale, puoi sponsorizzarla ed essere più visibile agli utenti. Instagram è la piattaforma ideale per creare cataloghi online, condividere video per dare consigli, fare recensioni e presentare i nuovi prodotti che vuoi vendere. Facebook è il social perfetto per interagire in maniera diretta con gli utenti, creando post e condividendo immagini e foto inedite. Su questa piattaforma potrai migliorare notevolmente la web reputation grazie ai feedback che riceverai dai clienti.



Crea contenuti interessanti e inediti con costanza

Sfrutta il tuo sito web e il blog per creare contenuti inerenti al tuo business e ai prodotti che vendi, essere creativi è il miglior modo per ottenere la conversione degli utenti in clienti. Stabilisci un palinsesto specifico attraverso un piano editoriale, condividi rubriche e sfrutta le tue conoscenze nel settore per offrire consigli utili, ricordati di pubblicare i contenuti in maniera costante per aumentare il tuo traffico.

Offri promozioni per festività e ricorrenze

Questa strategia ti consentirà di garantire ai clienti offerte personalizzate e sconti. Per quanto riguarda le festività dove le persone sono più portate a fare shopping, come Natale, Pasqua e in occasione dei saldi stagionali, ricordati di iniziare la tua campagna promozionale di email marketing almeno un mese prima. Puoi sfruttare anche ricorrenze specifiche come compleanni, San Valentino ed eventuali festività per offrire prodotti scontati e offerte.

Semplifica il form dell’ordine

Uno dei vantaggi che l’ecommerce offre è quello di fare acquisti in modo semplice e veloce, per questo motivo è importante semplificare il form di compilazione e richiedere solo i dati necessari per registrare l’acquisto. In questo modo migliorerai ulteriormente il tasso di conversione degli utenti a clienti.

Regalare e offrire la spedizione gratuita

Molti acquisti non vengono portati a termine e i prodotti rimangono nei carrelli a causa delle spese di spedizione alte. Regalare le spese di spedizione ai clienti più fedeli, o a quelli che non effettuano acquisti da molto tempo, è una strategia vincente. Ricordati di inviare offerte periodiche sulle spedizioni attraverso l’email marketing e riuscirai ad ampliare il tuo volume d’affari.

Crea concorsi e contest a premi

Sulle tue pagine social potrai creare concorsi e sorteggi a premi. Metti in palio i tuoi prodotti e premia gli utenti che scattano foto e ricevono più like, in questo modo otterrai una pubblicità gratuita senza spendere denaro. Ogni persona è attratta dai premi, di conseguenza condividerà la tua foto con il logo della tua ecommerce, l’hashtag e il tuo prodotto. Oltre ad aumentare la popolarità della tua pagina aziendale, riuscirai anche a migliorare l’ottimizzazione SEO del tuo sito sui motori di ricerca Google.

