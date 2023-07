È arrivato Play Your Date, il nuovo gioco di lotteria disponibile solo online

Al via dal 17 luglio 2023, sui siti di gioco autorizzati, Play Your Date: il nuovo gioco della famiglia dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale, l’unico disponibile solo online, in

Al via dal 17 luglio 2023, sui siti di gioco autorizzati, Play Your Date: il nuovo gioco della famiglia dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale, l’unico disponibile solo online, in cui il giocatore è il vero protagonista!

Play Your Date è, infatti, il nuovo gioco, che amplia il portafoglio prodotti Sisal, con l’obiettivo di ingaggiare anche ad un target più giovane, di Millennials, offrendo ai suoi giocatori un’esperienza di gioco coinvolgente e personalizzata.

Per giocare a Play Your Date, infatti, basta convalidare la propria combinazione nel formato giorno, mese, anno.

Si possono mettere in gioco, quindi, le proprie date del cuore o dei propri cari, come compleanni e ricorrenze felici.

L’estrazione è tutti i giorni, alle ore 20.30, e la giocata minima è pari a 0,50€.

In ogni estrazione è possibile concorrere al primo premio, un Jackpot che cresce di concorso in concorso, e ad altre categorie di vincita, anche immediate.

Con Play Your Date, Sisal consolida e amplia la sua offerta di intrattenimento nel mercato del gioco legale, garantendo una experience di altissimo livello, sempre attenta ai bisogni dei suoi consumatori, mutevoli ed evoluti soprattutto in ambito digitale, e alla responsabilità sociale.

Estrazioni

L’estrazione avviene tutti i giorni, alle ore 20:30. A garanzia del corretto svolgimento delle operazioni di estrazione è stata istituita una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.

Le vincite possono essere verificate sul sito www.playyourdate.it

Categorie di vincita e vincite immediate

Sono 3 le categorie di vincita:

Giorno+Mese+Anno : se indovini i numeri corrispondenti al giorno, al mese e all’anno della data estratta;

: se indovini i numeri corrispondenti al giorno, al mese e all’anno della data estratta; Giorno+Mese : se indovini i numeri corrispondenti al giorno e al mese della data estratta;

: se indovini i numeri corrispondenti al giorno e al mese della data estratta; Anno : se indovini il numero corrispondente all’anno della data estratta;

Vincite Immediate : ogni 10 giocate convalidate, vinci un premio immediato.

Meccanica : il consumatore mette in gioco le date nel formato Giorno/Mese/Anno al prezzo di 0,50€.

Modalità di riscossione

Le modalità di riscossione dei premi variano in base all’importo vinto:

Vincite fino a 5.200€: la vincita viene accreditata direttamente sul conto di gioco.

la vincita viene accreditata direttamente sul conto di gioco. Vincite oltre 5.200 € e fino a 52.000 €: puoi riscuotere la vincita presso i Punti Pagamenti Premi o gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.

puoi riscuotere la vincita presso i Punti Pagamenti Premi o gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma. Vincite oltre 52.000 €: puoi riscuotere la vincita presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma, presentando la stampa del Dettaglio Giocata vincente riportante il codice della tua giocata ed il codice di identificazione del tuo conto di gioco, oltre ad un documento di identità valido ed al Codice Fiscale.

Ufficio Premi di Sisal S.p.A – Roma Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155

Ufficio Premi di Sisal S.p.A – Milano Via Ugo Bassi, 6 – 20159

Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00

La documentazione va presentata entro il 60° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

PressGiochi