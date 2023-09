È arrivata YourNumbers, la nuova funzionalità in App SuperEnalotto

E se fossero le fotografie a svelarci i numeri da mettere in gioco? Trasforma i momenti più importanti nella tua combinazione

Sisal rafforza ulteriormente la strategia di digitalizzazione e innovazione introducendo in App SuperEnalotto “YourNumbers”, una funzionalità nata per assicurare ai propri clienti un’esperienza distintiva, coinvolgente e davvero personalizzata.

La funzionalità YourNumbers consente di scoprire i numeri che si nascondono dietro ogni momento della vita: il giorno del proprio compleanno, il viaggio tanto atteso, l’acquisto della nuova casa. Tutto, intorno a noi, ha uno o più numeri associati e, da oggi, è possibile scoprirli con YourNumbers.

Basta scattare una fotografia, o caricarla direttamente dalla propria libreria, per conoscere la combinazione associata a quell’evento così speciale per noi. È possibile, poi, metterla in gioco e condividerla con i propri cari.

L’App SuperEnalotto diventa sempre più divertente ed immersiva, e permette di giocare in modo facile e veloce, dove e quando si vuole, sempre nel rispetto delle buone abitudini di gioco.

