Durante (SISAL): “Il tema non è il diritto di giocare, ma quello di giocare in sicurezza”

“Se oggi parliamo di futuro e di progetti è perché l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di affrontare con coraggio la crisi: in primis ha riattivato il Copregi, inoltre è stata protagonista per creare i presupposti per la riapertura delle attività, infine, va ricordato, quest’anno a giugno con le concessioni in scadenza il Parlamento non ha emesso una proroga. In questo caso l’Agenzia ha avviato una istruttoria seguita da una proroga che ci permette oggi di guardare al futuro con ottimismo.

Speriamo che non si discuta più sul diritto di giocare ma che la discussione si sposti sulla necessità di giocare in sicurezza”.

Lo ha dichiarato Francesco Durante, CEO di SISAL questa mattina alla presentazione del Libro Blu 2021 di ADM.

