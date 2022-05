Dugher (BGC): “No a restrizioni nella riforma del gioco: favorirebbero gioco online illegale e Gap”

“La libertà di scommettere è minacciata da una piccola minoranza di proibizionisti anti-gioco d’azzardo. Il governo sta proprio ora dando gli ultimi ritocchi a una revisione delle leggi sul gioco che potrebbe avere conseguenze di vasta portata. Una piccola ma rumorosa lobby anti-gioco d’azzardo richiede restrizioni draconiane per un’attività che non approva. Vogliono sponsorizzazioni sportive e divieti pubblicitari, la fine di promozioni come scommesse gratuite, una nuova tassa sul settore e i cosiddetti “controlli di convenienza” se qualcuno vuole spendere anche £ 23 a settimana”.

La denuncia arriva forte e chiara da Michael Dugher CEO del Betting and Gaming Council in merito alla revisione sulla normativa del gioco d’azzardo che starebbe per uscire dal Governo britannico.

“I giocatori d’azzardo – scrive Dugher – potrebbero essere costretti a produrre i loro estratti conto e buste paga prima di fare una scommessa. C’è molto in gioco anche per il Paese. Il settore delle scommesse regolamentato supporta 119.000 posti di lavoro nel Regno Unito, genera 4,5 miliardi di sterline di tasse e contribuisce all’economia con 7,7 miliardi di sterline.

Fornisce un’ancora di salvezza a molti degli sport preferiti della nazione, molti dei quali sono stati duramente colpiti dalla pandemia. Le scommesse mettono 350 milioni di sterline in corse di cavalli, 40 milioni di sterline nella Football League inglese e 12,5 milioni di sterline in biliardo, freccette e rugby league.

Ma c’è un rischio ancora maggiore se i ministri incasinano le modifiche alle scommesse.

Il gioco d’azzardo sui siti Web del mercato nero globale che operano nel Regno Unito ora ha un giro d’affari di miliardi di sterline. Il numero di scommettitori che sono già stati spinti verso il mercato nero online non sicuro e non regolamentato è raddoppiato negli ultimi anni. Questi sono segnali di avvertimento, ma ci sono anche lezioni dall’estero.

La Norvegia una volta è stata salutata come un luminoso faro della riforma normativa dopo aver introdotto limiti di puntata, controlli di accessibilità e divieti pubblicitari. Ma di conseguenza, i clienti si sono riversati sul mercato nero online, che ora rappresenta oltre il 66% di tutti i soldi scommessi lì.

La Francia ha vietato i giochi da casinò online e ora il 57% dei soldi puntati lì va agli operatori del mercato nero.

In Norvegia, l’1,4% della popolazione è un giocatore problematico. In Francia è dell’1,6%. Ed è la stessa storia in Spagna, Danimarca e Italia. Tutti hanno visto picchi nel pericoloso uso del mercato nero paradossalmente dopo aver introdotto regolamenti per prevenire i danni del gioco. Per dare qualche rara prospettiva a questo dibattito, i tassi di gioco d’azzardo problematico in Gran Bretagna sono ora allo 0,2%, in calo rispetto allo 0,4% dell’anno precedente, secondo l’autorità di regolamentazione indipendente, la Gambling Commission.

Ciò è dovuto ai recenti cambiamenti e all’aumento degli standard in quello che è un settore già altamente regolamentato. Tutti, compresa l’industria, accettano che siano necessarie modifiche al modo in cui il gioco d’azzardo è regolamentato, soprattutto online, ma le restrizioni future dovrebbero essere rivolte a coloro che sono giocatori problematici o a rischio. Tutti gli altri dovrebbero essere lasciati in pace. Quando milioni di noi guarderanno il Grand National del prossimo anno, sapremo se il ripristino del governo significa davvero qualcosa” ha concluso il Ceo della BGC.

PressGiochi