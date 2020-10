Due candidature agli “EGR Italy Awards 2020” per il network BetAffiliation

Un 2020 da ricordare per BetAffiliation, il network specializzato nelle affiliazioni scommesse sportive e casinò online, che riesce ad ottenere ben due candidature ai prestigiosi “EGR Italy Awards”.

Le nomination riguardano le categorie “Affiliate of the year” (Affiliato dell’anno) e “Rising star” (Stella nascente) e sono state assegnate dagli esperti dell’industria del Gaming che gestiscono “EGaming Review”, la pubblicazione più importante al mondo del settore meglio conosciuta mediante l’acronimo EGR.

Gli “EGR Awards” da sempre costituiscono l’appuntamento principale dell’iGaming. Si tratta dell’evento internazionale a cui partecipano tutti i player operanti in questo campo ed ha luogo a Londra. In questa occasione la rivista EGR premia le migliori realtà in base a dei criteri stabiliti, assegnando premi suddivisi in diverse categorie.

Da alcuni anni l’organizzazione con sede nel Regno Unito ha creato una sezione tutta dedicata all’Italia, con awards impartiti esclusivamente alle figure di spicco del Gaming operanti nel Bel Paese.

Per quanto concerne la categoria “Rising Star”, ovvero stella nascente, i criteri valutati che hanno portato alla nomination di BetAffiliation sono stati i seguenti:

Migliore promessa

Innovazione e differenziazione

Crescita e successo commerciale

Redditività

Tutto ha inizio nel 2017, quando un gruppo di giovani imprenditori con alle spalle esperienza maturata nel campo delle affiliazioni online, decide di dare vita al network BetAffiliation. L’obiettivo era, e rimane, creare la migliore piattaforma italiana specializzata nelle affiliazioni con operatori attivi nel mondo delle scommesse sportive.

Dopo il grande successo iniziale, i fondatori decidono di puntare su altri segmenti, tra cui quello dei casinò online ed ecco che BetAffiliation diventa ciò che oggi rappresenta: il network leader nelle affiliazioni scommesse e giochi casinò in Italia.

Grazie alla sua folta rete di oltre 500 affiliati, operatori di grandi e piccole dimensioni possono contare su BetAffiliation per il lancio di campagne di acquisizione mirate nel nostro Paese. Sono diversi i casi di successo di società impegnate in questo campo che grazie all’attività promozionale dei membri del network hanno visto i loro numeri crescere in maniera sostanziale, in questi anni. Questo perché dalla candidatura ufficiale agli EGR Italy Awards è emerso che BetAffiliation è in grado di generare una media di circa 10000 utenti registrati e ben 7000 giocatori interessati che effettuano un primo deposito, su base mensile. Numeri che fanno gola qualsiasi player del settore.

BetAffiliation: la scelta vincente per operatori ed affiliate marketer

Nei suoi tre anni di attività BetAffiliation ha dovuto lottare per ottenere riconoscimento e rispetto. Ci è riuscito grazie ad un lavoro ben strutturato basato sul raggiungimento di un solo obiettivo: generare clienti di qualità per gli operatori con cui ha instaurato rapporti commerciali, e allo stesso tempo premiare gli sforzi promozionali dei suoi affiliati attraverso i piani provvigionali più competitivi del mercato. Piani commissionali che comprendono tutte le tipologie: CPA, revenue share ed ibrido.

Al fine di assicurare qualità, BetAffiliation testa – in collaborazione con i vari operatori – l’attività dei giocatori acquisiti da un determinato partner. Se gli utenti sono effettivamente interessati all’offerta dell’operatore e giocano, la partnership con l’affiliato continua in maniera seria e duratura.

Oltre alle alte commissioni, BetAffiliation si impegna a seguire gli appartenenti al network attraverso un affiliate manager dedicato. Inoltre mette a loro disposizione strumenti promozionali innovativi come il comparatore bonus da integrare nei loro siti, ed organizza eventi speciali e competizioni mensili in cui vengono assegnati premi in base alla loro performance.

E’ stato questo particolare modo di operare che ha permesso a BetAffiliation di essere riconosciuto dagli esperti della rivista EGaming Review, e di ottenere le meritate candidature come “Affiliato dell’anno” e “Rising Star”.

PressGiochi