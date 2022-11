DSWV e IBIA si impegnano in azioni congiunte sulla sicurezza delle scommesse sportive

La German Sports Betting Association (DSWV) e l’International Betting Integrity Association (IBIA) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) che sottolinea il loro obiettivo comune di promuovere un mercato delle scommesse sportive regolamentato e sicuro e l’integrità dello sport.

Le due federazioni rappresentano ciascuna un gran numero degli stessi operatori, che costituiscono molti dei leader del mercato delle scommesse sportive in Germania ea livello internazionale. Il DSWV e l’IBIA hanno quindi deciso di lavorare in collaborazione e di coordinare le loro attività e sforzi sulle scommesse e sulle relative questioni di integrità.

Nei loro progetti congiunti, le associazioni uniranno le loro competenze su attività volte a promuovere un mercato regolamentato delle scommesse sportive praticabile in Germania con un’elevata canalizzazione dei consumatori e relative misure di protezione dell’integrità dei consumatori, degli sport e degli operatori.

Il presidente della DSWV Mathias Dahms ha dichiarato: “La partnership tra la German Sports Betting Association e IBIA è un altro gradito passo in avanti per l’industria tedesca delle scommesse sportive. Con i suoi molti anni di esperienza internazionale e competenza nel campo dell’integrità sportiva, l’IBIA ci sosterrà nel rafforzamento del mercato regolamentato e proteggendolo dalle manipolazioni. Attendiamo quindi con impazienza molti progetti comuni e una cooperazione costruttiva”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “IBIA riconosce l’importante lavoro svolto da DSWV nel corso degli anni per trasformare il mercato regolamentato delle scommesse sportive tedesco. Quella trasformazione del mercato è in corso e l’integrità delle scommesse è una parte fondamentale di quella discussione. In effetti, il mercato offre una serie di importanti opportunità e sfide sia per le nostre associazioni che per i rispettivi membri. IBIA non vede l’ora di lavorare a stretto contatto con il DSWV per migliorare e proteggere il mercato tedesco delle scommesse sportive per i consumatori, gli sport e gli operatori di scommesse”.

